Prince of Persia Remake rinviato ancora: ascoltato il feedback dei fan

Ubisoft ha annunciato un secondo rinvio per Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake, inizialmente programmato per gennaio.

Il gioco, in cantiere presso due team di sviluppo diversi in India, era già stato rinviato poche settimane fa al mese di marzo.

Tuttavia, a quanto riferito dalla casa transalpina sui social, il gioco ha bisogno di più tempo per rispondere al feedback dei fan che è arrivato copioso dall’annuncio ad oggi.

Diversamente dal precedente slittamento, il gioco è adesso rimandato a data da destinarsi, il che lascia presagire una situazione più complessa che non sarebbe stato possibile risolvere in soltanto due mesi.

Fan del Principe di Persia, abbiamo un messaggio per voi dal Team di sviluppo 📮 ✉️ pic.twitter.com/myFH0AtD2a — Ubisoft Italia (@UbisoftItalia) February 5, 2021

«Da quanado abbiamo annunciato il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, a settembre, abbiamo ricevuto molti feedback da parte vostra su questo amatissimo franchise», si legge nella lettera aperta inviata alla community da Ubisoft.

«Sono la vostra passionee il vostro supporto a guidare i nostri team di sviluppo nella creazione del miglior gioco possibile. Partendo da questo presupposto, abbiamo deciso di spostare l’uscita di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake più in là. Questo tempo di sviluppo extra permetterà ai nostri team di creare un remake che rimanga fresco senza perdere attinenza con l’originale».

La reazione iniziale dei fan al reveal del titolo per PC, PS4 e Xbox One era stata particolarmente dura, complice un comparto grafico ritenuto non all’altezza.

È probabile che, come parte dei ripensamenti legati all’uscita del gioco, ci sia in calendario anche un supporto nativo alle console next-gen, visto che per quando arriverà il day one saranno probabilmente ancora più diffuse e “ammiraglie”.

Evidentemente, Ubisoft tiene a non sbagliare il colpo con questo remake in vista di un recupero più estensivo della saga, per la quale già si parla di reboot.

Fatto sta che l’operazione non è partita sotto i migliori auspici, come non abbiamo mancato di sottolineare in uno speciale in cui analizziamo la presentazione sotto tono di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo Remake.