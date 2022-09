La Firefly Edition di The Last of Us Part I è rivenduta a prezzi orrendamente alti

The Last of Us Part I, il remake per PlayStation 5 del grande classico, è disponibile dalla giornata di oggi, 2 settembre 2022.

La storia di Ellie e Joel si propone infatti in una versione riveduta e corretta (che potete trovare anche su Amazon) per una delle esclusive PS5 più attese di fine anno.

In occasione dell’annuncio ufficiale è stato confermato l’arrivo di tre differenti edizioni specifiche del gioco, di cui una esclusiva per il mercato americano.

Alle consuete Standard e Digital Deluxe Edition arriverà infatti anche la Firefly Edition da 99,99 dollari, la più pregiata nonché già presa di mira dai bagarini. Ora, dopo che Naughty Dog e Sony hanno deciso di ristamparne varie copie, gli scalper non hanno nuovamente perso tempo.

Come riportato da GamesRadar, sul subreddit del gioco molti utenti riferiscono che la Firefly Edition è rimasta in stock presso PlayStation Direct per due minuti, prima di passare immediatamente a ‘Sold Out‘ anche grazie ai bagarini.

È certamente una situazione spiacevole e sembra che Sony o Naughty Dog non siano disposti al momento a prendere provvedimenti contro la rivendita dei loro prodotti a prezzi notevolmente maggiorati.

Sarà interessante vedere quante di queste inserzioni su eBay per la Firefly Edition finiranno effettivamente per essere vendute a quei prezzi fuori da ogni concezione, o se magari – come ci auguriamo – finiranno per scendere a causa delle scarse vendite.

Nella nostra recensione vi abbiano spiegato che «ciò che Naughty Dog ha fatto col nuovo engine, con tutti gli accorgimenti apportati, con le opzioni importate dal secondo capitolo e con lo svecchiamento di certe farraginosità, fa di questa ripubblicazione la versione migliore presente sul mercato.»

Restando in tema, avete letto anche che sembra che qualcuno abbia avvistato un personaggio misterioso nel remake in uscita oggi, proveniente direttamente dalla Part II?

Infine, in queste ore gli sviluppatori del team americano hanno deciso di pubblicare un nuovo trailer per mostrare a tutti e più da vicino tutte le novità del remake.

Infine, vediamo quali sono i libri di The Last of Us da collezionare, tra artbook e fumetti ufficiali per la saga di Naughty Dog.