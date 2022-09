The Last of Us Part I, qualcuno avrebbe avvistato un personaggio misterioso

The Last of Us Part I, il remake per PlayStation 5 del grande classico, è previsto durante la giornata di domani, 2 settembre 2022.

La storia di Ellie e Joel si propone infatti in una versione riveduta e corretta (che potete trovare anche su Amazon) per l’esclusiva PS5 più attesa del mese, nonostante il gioco sia in uscita anche su PC nel corso dei prossimi mesi.

Del resto, nella nostra recensione vi abbiano spiegato che «ciò che Naughty Dog ha fatto col nuovo engine, con tutti gli accorgimenti apportati, con le opzioni importate dal secondo capitolo e con lo svecchiamento di certe farraginosità, fa di questa ripubblicazione la versione migliore presente sul mercato.»

Ora, come riportato anche da GamesRadar, sembra che qualcuno abbia avvistato un personaggio misterioso nel remake in uscita, proveniente direttamente dalla Part II.

Attenzione: seguono spoiler sulla trama e i personaggi principali del gioco. Proseguite con la lettura e con la visione del video solo se consapevoli della cosa.

Un giocatore di The Last of Us Part I è infatti convinto di aver individuato nel remake un personaggio ufficialmente introdotto nella Part II, rovinando così una vecchia teoria dei fan.

Dopo che alcune persone hanno ricevuto in anticipo la propria copia del gioco, un utente di Reddit ha condiviso uno screen del rifacimento del classico Naughty Dog, affermando di aver individuato un personaggio inizialmente introdotto solo in The Last of Us Part II.

Il personaggio in questione dovrebbe essere presumibilmente Seth, ossia il bigotto che ha problemi con Ellie e Dina che si baciano a Jackson.

Anche se non è stato confermato, è possibile notare una certa somiglianza tra i due personaggi, grazie proprio allo screenshot condiviso in queste ore.

Come sottolineato nei commenti del post su Reddit, se quello è davvero Seth in piedi accanto a Tommy, in realtà ciò smentisce una teoria dei fan di The Last of Us: «questo distrugge la teoria secondo cui è stato Joel a salvarlo».

Un altro fan ha invece sottolineato che: «Ho sempre pensato che [Seth] fosse arrivato qualche mese o un anno prima dell’inizio di TLOU2».

Restando in tema, sempre in queste ore gli sviluppatori del team americano hanno deciso di pubblicare un nuovo trailer per mostrare a tutti e più da vicino tutte le novità del remake.