La Buster Sword di Final Fantasy VII esiste davvero, con tanto di Materia

Final Fantasy VII è un gioco che non passa mai di moda, specie per il fatto che Square Enix sembra non voler abbandonare il settimo capitolo del suo brand più celebre.

E se il gioco è tornato nel Remake ufficiale disponibile da tempo per piattaforme PlayStation e – da qualche settimana – anche su PC, i fan continuano a sbizzarrirsi con creazioni più o meno sorprendenti.

Del resto, il gioco originale ha da poco compiuto 25 anni e sono state moltissime le iniziative a tema per festeggiare questo importante anniversario.

In attesa che Square Enix si decida finalmente a svelare l’attesa Parte 2 di Final Fantasy VII Remake, un appassionato ha infatti ricreato dal vivo l’iconica Buster Sword di Cloud Strife a grandezza naturale, con tanto di Materia luminose.

Combat System FFVII

Via Reddit, tale “MAGISTER-ORGANI” ha pubblicato un video in cui mostra la sua sorprendente creazione, una spada in tutto e per tutto simile a quella imbracciata dal biondo protagonista di FF7.

Da notare la presenza di tre Materia luminose, una di colore verde, una blu e una rossa, in grado di essere letteralmente equipaggiate sulla Buster Sword, proprio come nel gioco originale.

Poco sotto, una breve clip che mostra lo straordinario oggetto in azione.

Poco sorprendentemente, l’oggetto è un fan made assolutamente non in vendita, ed è quindi davvero improbabile – per non dire impossibile – metterci sopra le mani.

Avete letto anche che Square ha annunciato proprio la creazione di una sveglia a forma di Buster Sword, questa volta ufficiale, per celebrare proprio la ricorrenza del 31 gennaio 1997?

Parlando invece di Cloud e soci, il battle royale FFVII The First Soldier offrirà un omaggio niente male dedicato ai personaggi della settima fantasia finale.

Infine, nelle prossime settimane sarà il turno di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il prequel dalle tinte souls che alla fine sembra essere così trash da poter addirittura farsi piacere.