Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin è così trash che potrebbe funzionare, nel trailer finale

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è tornato a far parlare di sé con il trailer finale, rilasciato per preparare i fan all’imminente lancio e per svelare qualche dettaglio aggiuntivo su quella che sarà la storia del gioco.

Il prequel di Final Fantasy sviluppato da Team Ninja non aveva ricevuto un’accoglienza iniziale esattamente positiva, per via di alcune scelte nella presentazione che avevano trasformato il gioco in un vero e proprio meme, prima ancora dell’uscita ufficiale.

Impossibile infatti non pensare a Chaos, un dettaglio che ha già reso a suo modo memorabile Final Fantasy Origin e che, curiosamente, era un dettaglio che nemmeno il suo sceneggiatore aveva anticipato.

In seguito è tornato a essere nuovamente un meme per via di una bizzarra reazione del protagonista e della scelta musicale: ancora una volta, è stata proprio la colonna sonora a far discutere nuovamente i fan sul titolo.

Il trailer finale è stato diviso in due parti: nella prima è possibile vedere i protagonisti del gioco impegnati a combattere contro le forze di Chaos: questo servirà anche a mostrare il gameplay più da vicino.

La seconda parte è quella che invece riesce a rendere la presentazione nuovamente assurda e territorio di un nuovo potenziale meme: è infatti possibile vedere Jack Garland da solo in un campo, con una scelta musicale decisamente bizzarra per un gioco di Final Fantasy.

Gli sviluppatori di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin non solo hanno infatti scelto di utilizzare My Way di Frank Sinatra come sottofondo musicale, ma hanno deciso di mostrare il protagonista ascoltare la musica con le cuffie e il suo telefono, lasciando intendere che sia stato proprio lui ad aver scelto tale canzone.

Il risultato finale è quindi un mix tra il trash e il geniale che potrebbe perfino funzionare: di seguito vi riproporremo il trailer finale pubblicato dal canale ufficiale di PlayStation.

C’è da dire che, nonostante l’assurdità della scena finale che adesso i fan vorrebbero vedere diventare «canon», il trailer sembra essere stato recepito meglio dalla community rispetto alle precedenti presentazioni.

Non resta che attendere la data d’uscita di questo interessante e atteso prequel della saga, per scoprire quale sarà il responso di critica e pubblico: ricordiamo che il lancio è previsto per il mese di marzo.