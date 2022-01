Lo spin-off di Final Fantasy VII fa un regalo gratis ai nostalgici

Oggi, 31 gennaio, è una giornata davvero speciale per tutti i fan di Final Fantasy VII, visto che il gioco ha festeggiato il suo 25esimo anniversario.

Se con Final Fantasy VII Remake, la saga ha dimostrato di voler continuare nella giusta direzione, l’universo di Cloud e soci è già enormemente stratificato.

Assieme all’annuncio di nuovi progetti in dirittura d’arrivo, Square Enix ha anche annunciato i nuovi contenuti che appariranno presto in Final Fantasy VII The First Soldier.

Quando la Stagione 2 di FFVII The First Soldier prenderà il via, il Dragoon Job sarà infatti aggiunto nel gioco assieme a Bahamut, l’iconica evocazione disponibile per la sfida sul campo (via Siliconera).

Anche la Teleport Materia sarà resa disponibile assieme all’aggiornamento mentre, cosa più importante, i giocatori saranno anche in grado di ottenere skin classiche dei personaggi di FFVII.

Vale a dire che sarà possibile usare i modelli poligonali “blocchettosi” di Cloud e soci, proprio come nel gioco uscito su PS One.

Più in particolare, le skin saranno di Barret, Tifa, Aerith e Cloud. Red XIII apparirà invece sotto forma di uno zaino, mentre i giocatori potranno anche ottenere anche una versione “classica” del chocobo (trovate tutto nel video sottostante, al minuto 58 circa).

Nelle prossime settimane sarà in ogni caso anche il turno di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il prequel action che alla fine sembra essere così trash da poter addirittura farsi piacere.

Ma non solo: Final Fantasy XVI è il sedicesimo capitolo della saga, assente dalla lista di giochi previsti per il 2022, lasciando intendere che potrebbe arrivare l’annuncio di un possibile rinvio.

Infine, non dimenticate anche che Final Fantasy VII Remake su PC ha da poco ricevuto la prima patch, davvero importante ai fini del gioco.