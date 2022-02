Final Fantasy VII, la sveglia a forma di Buster Sword è il gadget definitivo

Final Fantasy VII è sempre al centro delle discussioni dei fan della saga Square Enix quando si parla del capitolo più amato, e spesso ne esce vincitore.

Di recente l’abbiamo visto tornare con l’altrettanto discusso Remake per piattaforme PlayStation e, da poco, anche PC.

Un progetto a puntate che ha lasciato molto interdetti i fan, ma che finalmente avranno una risposta visto che Square Enix sta per svelare la data di uscita della Parte 2.

Ma Final Fantasy VII, l’originale, compie ben 25 anni, e sono state promesse moltissime iniziative a tema per festeggiare questo importante anniversario.

I fan dei videogiochi amano i gadget, e Final Fantasy ne ha avuto di ogni tipo, anche quelli più lontanamente immaginabili nelle fantasie più brillanti.

Square Enix ha deciso di festeggiare i 25 anni del settimo capitolo della sua fantasia finale con uno di quei gadget che, secondo noi, fanno il giro e diventano irrinunciabili.

Come riportato da DualShockers, l’azienda ha annunciato la creazione di una sveglia a forma di Buster Sword, per celebrare proprio la ricorrenza del 31 gennaio 1997, data di uscita dell’avventura di Cloud e soci.

Com’è fatta una sveglia a forma di Buster Sword, dite? La potete vedere nel tweet che trovate qui sotto:

È come ve la immaginavate? Difficile pensare ad un gadget del genere, effettivamente.

Se state pensando di lanciare i vostri soldi a Square Enix per mettere la Buster Sveglia (la chiamiamo così) sopra al vostro comodino, dobbiamo darvi una brutta notizia. Anzi: due.

Non c’è ancora un prezzo per questo meraviglioso gadget, né una data di uscita. La Buster Sveglia è piazzata per l’uscita nel 2022, e per averla vi consigliamo di stare all’erta nei dintorni dei canali ufficiali di Square Enix, così da beccarla appena i preordini partiranno.

Anche lo spin-off di Final Fantasy VII ha voluto accontentare i nostalgici, con un regalo a dir poco perfetto.

Ma per i nostalgici veramente duri a morire c’è il remake del remake per PlayStation 1, per quelli che proprio non riescono a guardare avanti.