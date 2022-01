Final Fantasy VII festeggia 25 anni, Square Enix: “nuovi progetti in arrivo”

Quella odierna è una giornata molto speciale per tutti i fan di una delle più amate produzioni Square Enix: Final Fantasy VII oggi festeggia il suo 25esimo anniversario.

Il lancio del capitolo originale avvenne infatti il 31 gennaio 1997 in Giappone: l’avventura di Cloud divenne una delle più amate di sempre, al punto da guadagnarsi anche un eccellente nuovo adattamento con Final Fantasy VII Remake.

Per celebrare questa grande occasione, Square Enix ha annunciato un nuovo evento streaming dove saranno presenti director e producer del Remake: contrariamente a quelle che erano le aspettative, dovrebbe però essere dedicato esclusivamente al battle royale The First Soldier, senza dunque svelare ulteriori novità sull’espansione di questo universo.

Consapevoli però di quanto sia importante per la community questa giornata, Yoshinori Kitase e Tetsuya Nomura hanno voluto festeggiare con i propri fan via social il 25esimo compleanno di Final Fantasy VII, anticipando anche tante novità per il futuro.

Kitase ha infatti ricordato che oggi non è solo il compleanno del settimo capitolo, ma allo stesso tempo oggi si festeggia anche il 35esimo anniversario di tutta la saga di Final Fantasy.

Il director dell’originale capolavoro ha inoltre sottolineato di essere onorato dei grandi riconoscimenti ottenuti dall’avventura di Cloud e dei suoi compagni, svelando cosa potranno aspettarsi i fan in futuro:

«FFVII è riemerso ancora una volta come l’ultimo gioco della serie, grazie a titoli come Final Fantasy VII Remake e The First Soldier, e potete aspettarvi altri nuovi emozionanti sviluppi in futuro! »

Tetsuya Nomura è stato ancora più diretto sull’argomento, ribadendo che le novità in cantiere saranno legate al nuovo universo forgiato con Final Fantasy VII Remake e lasciando intendere di poterci aspettare novità a breve anche sulla Parte 2:

«In seguito al lancio di Final Fantasy VII Remake, abbiamo avviato anche The First Soldier e c’è anche Ever Crisis che sta aspettando dietro le quinte. Con tutti questi progetti emozionanti, ho una sensazione reale di come sempre più persone stiano supportando FFVII. Non solo i fan del gioco originale, ma anche coloro che non lo hanno mai vissuto stanno venendo attratti dal mondo unico di FFVII.

E in futuro ci saranno altri nuovi progetti di FFVII che sono iniziati dopo il remake. Il team vede il 25esimo anniversario come un punto di passaggio per il nostro viaggio con FFVII: continueremo a spingerci avanti per fare cose ancora più grandi, quindi per favore continuate a offrirci il vostro supporto in futuro!»