Final Fantasy VII Remake Parte 2, ci siamo: Square Enix svela quando sarà annunciato

La conferma che i fan del settimo capitolo del franchise stavano aspettando da tempo è finalmente arrivata: Final Fantasy VII Remake Parte 2 è in piena lavorazione e potrebbe essere svelato prima del previsto.

La nuova storia iniziata con Final Fantasy VII Remake potrà dunque presto proseguire: a confermarlo è stato direttamente Yoshinori Kitase, producer del Remake e director dell’originale capolavoro.

La giornata di ieri è stata infatti molto speciale per i fan di Square Enix, dato che è stato festeggiato il 25esimo anniversario di Final Fantasy VII: con l’occasione, Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase avevano già anticipato che sarebbero arrivati nuovi interessanti progetti.

In occasione dell’evento streaming dedicato interamente allo spin-off The First Soldier c’è stato però il tempo di parlare anche dell’attesissima Parte 2, come in molti sospettavano visto che la data scelta non era affatto casuale.

Durante l’evento, tradotto da PushDustIn per VGC, Kitase ha infatti dichiarato di essere consapevole di quanto sia grande l’attesa per la Parte 2 dell’avventura di Cloud e dei suoi compagni, augurandosi di poter svelare presto novità al riguardo:

«Riguardo all’attesissimo Final Fantasy VII Remake [Parte 2]… ci saranno ulteriori informazioni… quest’anno, se ci riusciremo. Abbiamo appena iniziato il 25esimo anniversario di Final Fantasy VII: vogliamo celebrarlo facendo emozionare i fan, quindi entro i prossimi 12 mesi vogliamo condividere qualche informazione in più».

L’occasione è servita anche per svelare un nuovo bellissimo logo dedicato a Final Fantasy VII, realizzato appositamente per il 25esimo anniversario e che vi mostreremo di seguito:

Here's a first look at the brand-new Final Fantasy VII 25th Anniversary logos. We hope you're ready for the year ahead! #FFVII25th pic.twitter.com/dniDnfn4tw — FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) January 31, 2022

Il 2022 si preannuncia dunque un anno da ricordare per i più grandi fan del settimo capitolo: quest’anno dovrebbe finalmente arrivare un annuncio ufficiale che ci mostrerà nel dettaglio cosa aspettarci dalla prossima avventura di Cloud.

A questo punto non ci resta dunque che attendere ulteriori novità sullo sviluppo di questa grande avventura: vi terremo naturalmente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime notizie.

In ogni caso, anche i fan di The First Soldier hanno potuto festeggiare a dovere, dato che Square Enix ha confermato che ci sarà un regalo molto importante per i fan nostalgici, rimanendo in tema con i festeggiamenti.