Kratos e Aloy in Champions League sono la cosa migliore che vedrete oggi

PlayStation è ormai da tantissimi anni un orgoglioso sponsor della UEFA Champions League, la competizione per club calcistici europei più importante di sempre.

Per celebrare lo spettacolo del torneo, Sony ha avuto la brillante idea di «invadere» il torneo in un nuovo divertentissimo spot pubblicitario, dove è possibile vedere leggendarie icone PlayStation, come Kratos di God of War, unirsi al divertimento.

Il mondo videoludico ha avuto modo di celebrare la Champions League anche lo scorso anno, festeggiando la vittoria ottenuta dal Chelsea.

Tra i personaggi presenti nel nuovo video c’è anche Aloy, la protagonista di Horizon Zero Dawn: il gioco è stato recentemente mostrato in azione su Steam Deck.

La nuova pubblicità di PlayStation inizia mostrando i giocatori «leggermente» preoccupati dopo aver visto prima dell’ingresso in campo che la squadra avversaria vede come leader Atreus accompagnato da Kratos: una vista che metterebbe paura anche ai giocatori più fallosi.

I due protagonisti di God of War, come se la loro presenza non fosse sufficiente a garantirsi la vittoria, viene supportata in panchina da Aloy, pronta a usare le migliori tecnologie olografiche per fornire la migliore strategia vincente.

Non sono però gli unici protagonisti PlayStation a partecipare alla partita: anche Ratchet & Clank si presentano infatti a dare una mano , assicurandosi di portare al sicuro i giocatori infortunati in barella.

A concludere il tutto ci pensa anche Nathan Drake di Uncharted, intento a ottenere la posizione ottimale sugli spalti, naturalmente arrampicandosi su una corda, per tifare nel migliore dei modi il Dream Team PlayStation.

Potete ammirare questo divertentissimo video pubblicitario tramite il tweet pubblicato da PlayStation Italia, che include anche il link ad un articolo dedicato per spiegare meglio i motivi di questa simpatica iniziativa:

Play Has No Limits 🎮x⚽

ll dream team degli iconici personaggi PlayStation si unisce allo straordinario spettacolo della @ChampionsLeague https://t.co/oZGcgehXMd pic.twitter.com/Jq8XB61q4k — PlayStation Italia (@PlayStationIT) November 2, 2021

Forse è un bene che le icone PlayStation non abbiano deciso di giocare in Champions League anche nella realtà, altrimenti non ci sarebbe stato alcuno scampo per le squadre avversarie.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che da questo momento potete già scaricare i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus: il mese di novembre include una selezione molto ricca.

Ci sono però alcuni utenti che questo mese avranno giochi in meno e diversi: fortunatamente, la questione non riguarda il mercato italiano.

A partire da oggi, gli utenti potranno inoltre accedere ai nuovi titoli di PlayStation Now, che includono dei classici amatissimi.