Steam Deck mostra un gioco PlayStation in azione, per davvero

A luglio scorso, Valve ha annunciato Steam Deck, una nuova console portatile prodotta dal colosso americano, atta a concorrere a miglior piattaforma handheld del decennio.

Nata infatti come una sorta di “risposta” al predominio di Nintendo Switch, la console offre la possibilità di giocare a tripla-A e titoli indie in totale autonomia.

Del resto, la lista dei giochi non compatibili è piuttosto lunga, tanto che sono presenti anche vari titoli multiplayer che non hanno certo bisogno di presentazioni.

Vero anche che la piattaforma avrà accesso a tutti i titoli di Steam e quindi anche alle esclusive PlayStation disponibili su PC, tanto che ora un big PS4 si è mostrato dal vivo sulla console.

Shuhei Yoshida, Head of PlayStation Indies, ha infatti pubblicato sul proprio profilo Twitter personale una foto di Steam Deck, mentre sta girando un gioco molto noto ai possessori di console PlayStation.

Si tratta infatti di Horizon Zero Dawn, primo capitolo della serie Guerrilla Games, che a quanto pare è perfettamente compatibile con Steam Deck.

Yoshida ha quindi in un certo senso rassicurato tutti i giocatori che hanno voglia di vivere – o rivivere – l’avventura con protagonista Aloy sulla portatile Valve.

Staremo a vedere se, in movimento, Horizon Zero Dawn sarà altrettanto impressionante da vedere (e, ovviamente, anche da giocare).

Valve ha affermato mesi fa che il livello di prestazioni a cui mira è una risoluzione nativa di 800p e un frame rate medio di 30 fps, rendendolo più in linea con le console della generazione precedente rispetto ai giochi per PC odierni.

Steam Deck sarà disponibile da €419 per il modello da 64 GB, seguito da quello da 256 GB a €549 e infine quello da 512 GB per €679.

Ricordiamo che alcune settimane fa anche Epic Games ha espresso il loro apprezzamento per la console, definendola come una “grande mossa”.

Ma non solo: Steam Deck potrebbe avere problemi a far girare i giochi con Easy Anti-Cheat, ma che gli sviluppatori dei diversi titoli dovranno fare i relativi aggiornamenti per assicurarsi che non ci siano problemi.

Infine, chiacchierando invece di Switch OLED, avete letto che la produzione della console costa a Nintendo 10 dollari in più?