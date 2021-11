PlayStation Now svela i giochi di novembre: ci sono classici amatissimi

È tempo di scoprire i nuovi giochi in arrivo su PlayStation Now per il mese di novembre, che sono stati appena annunciati da Sony.

Il servizio in abbonamento, vi ricordiamo, vi permette di giocare a una libreria di videogiochi on demand (anche in cloud, in molti casi) che comprende tanto alcuni classici delle generazioni passate, quanto alcune uscite più recenti, che non è quindi necessario acquistare al loro costo di listino.

A mettersi in evidenza questo mese è sicuramente Mafia: Definitive Edition, il rifacimento del grande classico dedicato a Tommy Angelo, che esordirà su PlayStation Now il 2 novembre e ci rimarrà fino al 28 febbraio 2022. Se volete giocarci, insomma, vi raccomandiamo di non arrivare a ridosso della scadenza per la disponibilità del gioco.

PlayStation Now mette in prima linea Mafia per novembre

A fargli compagnia è una piccola grande perla come Celeste, che come tutti gli altri giochi del mese sarà lanciata su PS Now il 2 novembre, insieme a un grandissimo classico come lo splendido Final Fantasy IX. Il JRPG a turni di SquareSoft ha bisogno di poche presentazioni ma, in caso vi servissero, ci limitiamo a dirvi: giocateci, fatevi un favore.

Chiude la line-up, invece, Totally Reliable Delivery Service, che come suggerisce il nome vi chiedo di occuparvi in modo certamente affidabile di consegne di ogni genere, in un mondo in cui la fisica la fa da padrona e potreste vederne davvero delle belle.

In sintesi, quindi, i giochi di novembre di PlayStation Now sono:

Mafia: Definitive Edition

Celeste

Final Fantasy IX

Totally Reliable Delivery Service

Tutti i titoli sono disponibili dal 2 novembre e, per il momento, solo per Mafia è stata precisata la data di rimozione. Per gli altri, quindi, non è prevista un’uscita dal catalogo nel breve termine.

PlayStation Now è un servizio in abbonamento che consente di accedere on demand a una libreria di videogiochi sempre disponibili. Questi possono essere scaricati sul proprio hardware (piattaforma PlayStation o PC), o giocati in cloud – a patto di avere una connessione che rispetti i requisiti minimi sottolineati qui da Sony.