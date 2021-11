PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di novembre (e sono tantissimi)

Da questo momento i giocatori delle console Sony potranno scaricare i nuovi giochi gratis di PlayStation Plus, offerti per il mese di novembre.

Questa volta gli iscritti a PlayStation Plus avranno diritto a riscattare ben 6 giochi gratis: si tratta dunque di un bonus aggiuntivo di ben 3 titoli rispetto ai precedenti mesi.

Sony ha infatti annunciato che, per celebrare il quinto anniversario di PlayStation VR, a partire da questo mese saranno disponibili per il download anche 3 prodotti in realtà virtuale.

I giochi gratis sono stati ufficializzati solo la scorsa settimana, ma a partire da oggi potrete già iniziare a scaricarli sulle vostre console.

Questo mese gli abbonati a PlayStation Plus potranno dunque riscattare gratuitamente Knockout City, Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, First Class Trouble, The Persistence, The Walking Dead Saints & Sinners e Until You Fall.

Knockout City è l’ambizioso titolo multiplayer di EA Sports che consentirà di giocare a una partita competitiva di palla avvelenata con i vostri amici, mentre Kingdoms of Amalur Re-Reckoning è l’edizione definitiva dell’amato action GDR.

First Class Trouble è invece una novità che fa il suo esordio proprio su PlayStation Plus: si tratta di un titolo nel quale i passeggeri dovranno cercare di individuare i giocatori che tenteranno di ucciderli, in maniera simile a quanto già avviene nel fenomeno Among Us.

Gli ultimi tre titoli sono invece parte della collezione in VR, e sono rispettivamente un roguelike fantascientifico a tinte horror, un’avventura tratta dall’omonimo spaventoso franchise e un hack and slash ispirato ai giochi arcade.

Di seguito troverete dunque la lista completa dei giochi gratis di PlayStation Plus, con i relativi link per poter immediatamente procedere al riscatto:

Vi ricordiamo che tutti i titoli gratis di PlayStation Plus resteranno disponibili fino al 7 dicembre 2021: non dimenticatevi dunque di riscattarli per aggiungerli immediatamente alla vostra raccolta.

Il leak emerso la scorsa settimana è stato dunque confermato: quattro dei 6 giochi oggi disponibili erano già stati anticipati da una note fonte.

Pare inoltre che alcuni utenti riceveranno giochi in meno su PlayStation Plus: inoltre, una delle tre regolari selezioni mensili è stata sostituita da un altro titolo.

A partire da oggi potete inoltre avere accesso ai nuovi giochi di PlayStation Now, che includono tanti classici molto amati.