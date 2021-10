Qualcuno avrà giochi gratis diversi (e in meno) da PlayStation Plus a novembre

Ottobre è agli sgoccioli e la line-up di giochi gratis per gli utenti del PlayStation Plus che verranno inseriti nel catalogo a novembre è già stata svelata al grande pubblico.

Il servizio in abbonamento di Sony, come sappiamo, permette infatti agli abbonati di ricevere giochi gratis ogni mese, oltre che alla possibilità di poter usufruire del multiplayer online e di spazio cloud per i salvataggi dei giochi.

I giochi di ottobre tuttavia sono ancora presenti e pronti per essere riscattati, e tra questi troviamo un picchiaduro degno di nota.

A novembre dunque, i nuovi giochi inclusi nel PS Plus saranno Knockout City, uno sport-game multiplayer, Kingdom of Amalur: Re-Reckoning, storico gioco di ruolo fantasy, e First Class Trouble.

Ora tra le pagine di Gamerant scopriamo che per gli utenti della versione asiatica e di Hong Kong del servizio in abbonamento PlayStation Plus, avranno dei giochi gratis di novembre differenti, probabilmente per questioni relative a licenze o distribuzione.

Un’immagine promozionale di PlayStation Hong Kong (così come per il PlayStation Asia) svela infatti che tra la line-up dei giochi gratis di novembre non ci sarà Knockout City, al suo posto gli utenti riceveranno The Sexy Brutale, un gioco adventure con dinamiche di puzzle-solving che ruota attorno ai viaggi nel tempo e alla risoluzione di vari omicidi.

Thanks, Gamerant

Le versioni Asia e Hong Kong del PlayStation Plus non riceveranno nemmeno i tre giochi VR che invece saranno inclusi della versione occidentale del servizio in abbonamento dell’azienda nipponica.

Non sappiamo per certo il motivo per cui registriamo queste differenze tra le varie versioni del PS Plus, ma ciò di cui siamo a conoscenza e la sempreverde discussione in merito alla qualità dei giochi proposti dal servizio in abbonamento di Sony, il quale non smette mai di far parlare di sé, con i fan che si dicono spesso meno soddisfatti che in passato.

Nonostante i dubbi dei fan, il PlayStation Plus ha recentemente registrato numeri da record.

Inoltre, se non sapete come fare a riscattare i giochi gratis per PS5 anche senza possedere la console, leggete la nostra guida a riguardo.