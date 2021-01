Kojima Productions, il calendario scaricabile del 2021 è ricchissimo di immagini

Ad oggi, non sappiamo ancora (quasi) nulla di ciò che ci aspetta nel prossimo e attesissimo progetto di Kojima Productions, la software house giapponese capeggiata da Hideo Kojima e che da poco ha spento le sue prime cinque candeline. In molti pensano possa trattarsi di un survival horror, mentre il direttore artistico Yoji Shinkawa (o meglio, alcuni artwork avvistati sulla sua scrivani) lascerebbero pensare anche a un vero sequel di Death Stranding.

Ma non solo: sempre Shinkawa, attraverso i social di Kojima, ha condiviso una foto dell’artista all’opera, che sembrava destreggiarsi nell’illustrazione di alcune bozze raffiguranti una misteriosa figura femminile.

Nell’attesa che il 2021 sia quindi foriero di novità – magari anche solo un primo teaser trailer del nuovo gioco – è arrivato il calendario digitale targato Kojima Productions, realizzato scegliendo le migliori opere inviate dai fan. Il post ufficiale apparso pochi minuti fa su Twitter recita:

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla nostra #LudensDesignChallenge, abbiamo ricevuto molte opere favolose! I 12 pezzi scelti da Yoji Shinkawa sono disponibili in questo calendario scaricabile! Buon divertimento.

Foto via Kojima Prod./Twitter.

Dodici illustrazioni per dodici mesi, molte delle quali realmente sorprendenti. A questo indirizzo trovate le immagini ad altra definizione, facilmente scaricabili (e stampabili, nel caso in cui vogliate appendere il calendario nella vostra stanza o nel vostro ufficio).

Sempre relativamente al prossimo gioco di Kojima, la rivista giapponese Famitsu aveva pubblicato alcuni mesi fa una chiacchierata con il papà di Solid e Snake e Shinkawa, parlando per sommi capi del post-Death Stranding: la coppia, tra le varie cose, ha affermato di sentire il bisogno di realizzare videogiochi ben più strani di quanto visto con l’avventura di Sam Porter Bridges.

Vedremo quindi cosa ci riserverà il 2021 di Kojima Productions. Per adesso, non possiamo che suggerirvi di restare sulle pagine di SpazioGames per tutti gli aggiornamenti del caso, mentre per ogni ulteriore approfondimento su Death Stranding, fate riferimento come sempre alla nostra scheda dedicata.