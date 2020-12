Kojima Productions, i fan si sentono presi in giro dagli “annunci” di oggi

Monta la delusione in rete per i promessi “aggiornamenti” di Kojima Productions, che in tanti pensavano avrebbero rivelato nuovi giochi.

Lo studio nipponico aveva svelato ieri che, in occasione del suo quinto anniversario, avrebbe fornito alcuni update per cui sarebbe valsa la pena seguirlo lungo tutta la giornata.

Molti hanno puntato le loro sveglie, dal momento che gli annunci sarebbero arrivati a partire dalle nostre ore 06:00.

Ebbene, purtroppo, gli aggiornamenti forniti da Kojima Productions sono stati oltremodo deludenti per quanti si aspettavano annunci importanti.

Niente nuovi giochi, insomma, e neppure un update per PlayStation 5 di Death Stranding per il quale qualcuno sarebbe stato disposto ad “accontentarsi”.

There are no game announcements today. The updates that we have planned today are purely to celebrate our anniversary and to thank you all for the support that you have given us these past 5 years.

A few more updates to come!

— KOJIMA PRODUCTIONS (Eng) (@KojiPro2015_EN) December 16, 2020