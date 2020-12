Kojima Productions: Yoji Shinkawa ha già mostrato la protagonista del nuovo gioco?

Non sappiamo letteralmente nulla di ciò che ci attende nel prossimo misterioso gioco a cui sta lavorando Kojima Productions, la software house giapponese che di recente ha compiuto e celebrato i suoi primi cinque anni: indizi suggeriscono che potrebbe trattarsi di un horror, i concept art scovati sulla scrivania del direttore artistico Yoji Shinkawa hanno fatto pensare anche a un seguito di Death Stranding.

Proprio in merito a quest’ultimo, ci sono ulteriori novità che arrivano dalle sue mani: Hideo Kojima infatti ha condiviso una foto dell’artista all’opera, che sembrava destreggiarsi nell’illustrazione di una figura femminile, per la quale ha realizzato numerose bozze. Come da tradizione, fino a trovare un design definitivo, si spazia tra diverse opzioni – e Shinkawa non fa eccezione.

Shinkawa all'opera sugli artwork misteriosi

Alcuni utenti con l’occhio di falco hanno notato che sembra che tutti i fogli che Shinkawa tiene in mano ospitino delle illustrazioni: quello appena sollevato mostrerebbe una donna con delle cuffie al collo. Difficile, invece, capire cosa mostri quello in basso a sinistra, con dei dettagli dorati.

Vi proponiamo le immagini nel tweet di seguito, lasciandovi a sbizzarrirvi con la fantasia – o a unire eventuali puntini.

Attendiamo di scoprire se effettivamente questi concept art si trasformeranno in uno dei personaggi femminili che vedremo nel prossimo videogioco di Kojima Productions, che per il futuro ha promesso progetti anche più strambi di Death Stranding.