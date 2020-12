Kojima, il nuovo gioco vedrà i mecha: sarà Death Stranding 2?

Death Stranding è l’ultimo, incredibile, titolo prodotto e sviluppato da Hideo Kojima, papà della saga di Metal Gear Solid.

Lo scorso mese di ottobre è arrivata la conferma ufficiale che Kojima Productions, la software house indipendente che ha dato i natali a Sam Porter Bridges, è al lavoro su un nuovo videogioco. Il titolo, al momento in cui scriviamo, è ancora avvolto nel più stretto riserbo, sebbene ora alcuni annunci di lavoro potrebbero aver svelato dei dettagli piuttosto interessanti.

Lo studio giapponese è infatti alla ricerca di alcune figure specifiche, le quali si occuperanno di ruoli chiave nello sviluppo del progetto top-secret. Le posizioni lavorative aperte da Kojima Productions riguardano programmatori, animatori e designer di vario tipo, oltre a un posto vacante da Weapons/Mechanical Artist.

Quest’ultimo, in particolare, si dovrà occupare nello specifico della produzione di modelli 3D di armi, gadget e veicoli, oltre a dei mecha e dei mostri generici.

Questo dettaglio lascia un po’ sorpresi, specie chi dava per scontato che Hideo Kojima si stesse dedicato a un titolo horror di stampo classico (magari, proprio il suo Silent Hills rispolverato per l’occasione). Da quello che è possibile intuire, non è da escludere neppure che possa trattarsi di Death Stranding 2, oppure – perché no – di un nuovo Zone of the Enders – sebbene le informazioni in tal senso sono davvero troppo scarse per poter fare supposizioni chiare

Attendiamo ora di scoprire a cosa sta effettivamente lavorando la software house giapponese capeggiata da Hideo Kojima (sperando che il progetto possa essere svelato in occasione dei prossimi The Game Awards, previsti il prossimo 10 dicembre di quest’anno).

Se volete scoprire – o riscoprire – tutto su Death Stranding, invece, date una letta alla nostra video recensione (senza spoiler).