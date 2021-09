Kojima ha svelato il suo “nuovo progetto” (con il suo attore preferito)

Hideo Kojima sta al momento ultimando i lavori su Death Stranding Director’s Cut, versione PS5 del suo open world uscito in origine su console PS4.

La versione per piattaforme di nuova generazione dell’ultimo capolavoro di Kojima Productions sarà disponibile a partire dal 24 settembre, in esclusiva su console PlayStation 5.

Del resto, proprio in queste ore il papà di Metal Gear Solid sta ultimando il suo trailer finale (che a quanto pare potrebbe sorprendere), ragion per cui ne sapremo di più a breve.

E mentre la versione aggiornata di Death Stranding sta per arrivare sulle nostre PS5, Kojima continua a stuzzicare i fan su Twitter.

Come forse saprete, Kojima-san e l’attore Mads Mikkelsen sono amici e colleghi, avendo lavorato insieme proprio in Death Stranding (l’attore veste i panni di Cliff Unger).

Ora, Hideo Kojima ha lasciato intendere di avere ancora più idee per progetti con Mikkelsen come protagonista, e circa una di queste idee il designer giapponese ne ha davvero parlato all’attore.

Via social, Kojima ha detto che l’idea per il suo progetto era provvisoriamente intitolata Mads Max, e sulla carta sembra essere davvero folle (palese il rimando alla saga di film ben più nota, Mad Max).

I have a number of ideas that I want to create with Mads as the main character. I once explained one of them to Mads. He listened intently, but when I told him the title, he broke his face. He seemed to think I was joking. I was serious, though. The tentative title was "MADS MAX"

