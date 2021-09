Kojima metterà la sua “anima” all’interno della sua prossima creazione

Death Stranding, il primo titolo sviluppato da Hideo Kojima su console PS4 con il suo team di sviluppo indipendente, tornerà presto nella Director’s Cut attesa proprio durante il mese di settembre.

La versione next-gen del capolavoro di Kojima Productions sarà infatti disponibile a partire dal 24 di questo mese, in esclusiva su PlayStation 5.

Questa nuova edizione promette di migliorare la resa generale garantendo anche una maggior varietà di equipaggiamenti rispetto alla già ottima uscita originale di cui vi parlammo nella nostra video recensione.

Del resto, un vero e proprio sequel del gioco sarebbe già in trattativa, stando alle parole dell’attore Norman Reedus.

Ora, come riportato da GameSpot, Hideo Kojima sta preparando personalmente il trailer finale del gioco, tanto che il geniale game designer ha fatto nuova luce sul video informando i fan su ciò che li attende (e quando).

Via Twitter, Kojima ha infatti reso noto che i giocatori possono aspettarsi che il nuovo trailer arrivi più o meno verso la fine della prossima settimana.

Ma non solo: come accennato poco sopra Kojima ha curato personalmente questo nuovo trailer, il quale sarà in ogni caso “rilasciato in silenzio”.

Nonostante non siano ancora stati resi noti i contenuti del filmato, Kojima ha spiegato di aver montato il video infondendo alla sua creazione “la sua stessa ‘anima’“.

1/2

At this time of year, there're a lot of big game announcements going on all over the world.

In the midst of all this, DEATH STRANDING DC is not a completely new game, nor is it being promoted in a big way,

— HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) September 2, 2021