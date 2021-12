A Keanu Reeves non dispiace se usate le mod erotiche di Cyberpunk 2077

Keanu Reeves è stato uno dei protagonisti della campagna di lancio di Cyberpunk 2077, ed è diventato protagonista del gioco nei panni di Johnny Silverhand.

Il protagonista della trilogia di Matrix si è prestato, come sapete, a dare voce e corpo al tormentato rocker antieroe del titolo di CD Projekt Red.

Un personaggio così amato che alcuni giocatori hanno utilizzato il suo volto per sostituirlo a chiunque, grazie ad una serie di mod.

Il buon Keanu Reeves è ulteriormente protagonista del mondo videoludico, perché con la presentazione di The Matrix Awakens l’abbiamo visto riprendere il suo vecchio ruolo, ma in un videogame.

Proprio in occasione del lancio di The Matrix Awakens, progetto collegato a sua volta al nuovo episodio della saga, Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss hanno rilasciato una serie di interviste.

Neo e Trinity sono stati interrogati sul progetto videoludico in Unreal Engine 5, ma The Verge non ha perso occasione per chiedere a Reeves cosa ne pensasse delle mod di Cyberpunk 2077.

In particolare delle mod in cui si può fare sesso con Johnny Silverhand, e quindi con il suo avatar digitale. La risposta dell’attore è stata spiazzante, nonché esilarante.

Dopo aver dichiarato di non aver giocato mai al titolo, pur avendo visto diverse dimostrazioni, la sua risposta riguardo le mod è stata: “è sempre bello, finché è bello”.

Come potete vedere nel video qui sopra, al minutaggio preciso in cui Keanu Reeves risponde, l’attore è parso sinceramente divertito dalla cosa. Per poi lanciarsi una rocambolesca speculazione sul futuro del porno in VR e nel Metaverso, che vi lasciamo scoprire da soli.

Carrie-Ann Moss, al contrario, ha simpaticamente precisato che per lei va bene così, non c’è bisogno di usare delle mod con il suo volto.

A proposito di VR, qualcuno ha voluto creare una mod per giocare Cyberpunk 2077 proprio con un visore, in attesa che arrivi una versione next-gen.

Ad un anno dall’uscita del gioco scopriamo sempre nuovi dettalgi sul titolo, come CDPR che ha dichiarato di aver velocizzato una parte del gioco.

Mentre l’azienda polacca incomincia a dover chiudere i conti con le cause legali degli investitori, con una soluzione che sembra portare il tutto a una conclusione.