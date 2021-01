Cyberpunk 2077: CD Projekt rimuove mod che faceva aveva rapporti con Johnny Silverhand

Date ai giocatori la possibilità di sbizzarrirsi con le mod e lo faranno: è ovviamente una delle regole alla base della community dei modder, che da tempo immemore si divertono a mettere mano ai loro videogame preferiti per migliorarne o modificarne, secondo il loro gusto, numerosi aspetti. Ecco che così gli appassionati di Cyberpunk 2077 hanno deciso di concedersi la possibilità, normalmente non prevista, di far avere a V dei rapporti sessuali con Johnny Silverhand, il personaggio interpretato da Keanu Reeves.

I modder avevano infatti preso il modello del rocker, sostituendolo a quello dei joytoy che potete trovare per Night City – i sex-worker che è possibile pagare affinché passino dei piacevoli momenti con V. In questo modo, il modello di Johnny rudimentalmente sistemato all’interno delle scene (non aveva la voce di Reeves/Luca Ward, e aveva ampi angoli da smussare) si sostituiva al partner di V, permettendo al giocatore di intrattenersi con Silverhand (che rimaneva vestito) in dei brevi filmati che hanno qualche allusione esplicita nelle animazioni, anche se non sono propriamente espliciti.

Keanu Reeves è Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077

Questo, tuttavia, è bastato per far intervenire CD Projekt RED: la casa polacca, infatti, ha fatto rimuovere la mod, e il motivo è molto facile da intuire. Aver inserito il modello di Johnny in queste situazioni, infatti, può creare degli imbarazzi considerando che il personaggio ha l’aspetto di una persona reale – e da qui si è generata la necessità di intervenire.

Contattata dai colleghi di PC Gamer, la casa polacca ha spiegato:

La nostra regola più importante, in merito ai contenuti creati dai giocatori – soprattutto in merito alle mod – è che non devono essere dannose nei confronti di qualcuno. Nel caso degli scambi di modelli, soprattutto di quelli coinvolti in situazioni esplicite, possono essere avvertiti come dannosi dalle persone che ci hanno prestato il loro aspetto fisico per la creazione di personaggi in Cyberpunk 2077.

Rimangono disponibili, invece, tutte le mod che non hanno rischiato di creare imbarazzi con Reeves: solo pochi giorni fa, infatti, CD Projekt RED aveva pubblicato i tool ufficiali per sbizzarrirsi con le mod, quindi potete già divertirvi a personalizzare Night City.

Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia. Più avanti nel 2021 arriverà anche l’edizione per PlayStation 5 e Xbox Series X e Xbox Series S, mentre ora sulle nuove console il gioco gira in retrocompatibilità.