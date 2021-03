Keanu Reeves avvistato mentre acquista merchandise di Cyberpunk 2077

L’attore Keanu Reeves, come ormai molti di voi sapranno, è stato uno dei protagonisti di Cyberpunk 2077, in cui ha interpretato l’iconico Johnny Silverhand.

Già nel periodo di lancio CD Projekt aveva ammesso che Keanu Reeves adorava il gioco, ma dopo la notizia di oggi ne abbiamo sicuramente avuto la conferma ufficiale.

We Got This Covered ha infatti riportato come il famoso attore sia stato individuato all’interno di un negozio di fumetti.

La vera curiosità è però un’altra: Keanu è stato avvistato infatti mentre acquistava merchandise ufficiale legato a Cyberpunk 2077, legato al personaggio da lui interpretato.

Keanu Reeves ha appena dimostrato di essere un fan di Cyberpunk 2077.

Nella foto comparsa online si vede infatti l’attore che, tra gli altri oggetti, sta acquistando un’action figure dell’iconico Johnny Silverhand, ovviamente realizzato in modo che sia somigliante a lui.

Lo scatto è stato diffuso in un post su Instagram che nel frattempo è stato cancellato, ma i fan sono riusciti a salvare l’immagine prima che venisse persa per sempre.

L’attore stava anche acquistando un altro oggetto legato al gioco, anche se non è purtroppo chiaro di cosa si tratti esattamente, visto che è posizionato di lato.

Le diverse critiche che si sono diffuse intorno a Cyberpunk 2077 sembrano dunque non aver interessato minimamente Keanu Reeves, che non ha problemi a mostrare pubblicamente quanto apprezzi il gioco a cui ha collaborato.

Prima che venisse scelto ufficialmente per interpretare il ruolo, Johnny Silverhand aveva un aspetto completamente diverso, come dimostrato da alcune concept art.

I fan hanno da subito avuto modo di apprezzare il nuovo look, in alcuni casi anche troppo appassionatamente: CD Projekt è stata costretta a rimuovere una mod che permetteva di avere rapporti intimi.

Uno dei glitch scoperti di recente dalla community ha invece coinvolto proprio il suo personaggio, grazie al quale riesce ad uccidere Adam Smasher in una sequenza flashback.