Indovinate chi sta per tornare? Abandoned

Lo scorso mese di agosto, dopo un’attesa quasi asfissiante, Blue Box Game Studios ha rilasciato la patch ufficiale di Abandoned.

Nelle settimane precedenti in molti erano certi che dietro al progetto di nascondesse in realtà Hideo Kojima, autore di Death Stranding. sebbene alla fine il tutto si è rivelato essere solo un grande polverone.

Il reveal della Realtime Experience, inizialmente bucato (generando non poche polemiche) ha infatti messo sul piatto solo un breve teaser.

Si è trattato infatti di una clip di qualche secondo e la promessa di “altro” in arrivo, altro che a quanto pare sta finalmente per mostrarsi.

Blue Box Game Studios ha infatti rivelato su Twitter che presto aggiornerà l’app PS5 di Abandoned con “nuovi trailer e contenuti“, come riportato anche da PSU.

Al momento non c’è una data per quando ciò avverrà, quindi speriamo di non dover aspettare troppo a lungo (anche se l’attesa è qualcosa a cui siamo abituati quando si tratta di Abandoned).

Inoltre, lo studio ha anche chiarito alcuni dettagli circa The Prologue, confermando che si tratterà di un’esperienza autonoma e non di una demo come alcuni avevano pensato.

Ecco il messaggio originale del team di sviluppo:

No, è un gioco autonomo. Forniremo maggiori informazioni riguardo al prologo a breve sul sito web. Allo stesso tempo stiamo anche per rilasciare un nuovo trailer per l’app, ma non possiamo ancora fornire una data precisa.

Ricordiamo che Abandoned sarà disponibile sia in formato digitale che fisico, mentre il prologo sarà rilasciato solo in forma digitale.

A quanto pare, quindi, la presentazione del gioco non sembrerebbe molto lontana, sebbene c’è ancora da pazientare un po’.

Ma non solo: diverse settimane fa vari utenti hanno scavato nel passato di Blue Box, scoprendo anni di progetti incompleti, in particolare uno.

Infine, durante una recente intervista, il creatore Hasan Kahraman ha chiarito tutti gli equivoci sorti in passato, provando a dare un nuovo punto d’inizio al titolo.