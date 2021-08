Abandoned ha un “predecessore”, solo che nessuno lo sapeva

Divenuto col passare dei mesi un motivo di scherno ai danni di Blue Box Game Studios, Abandoned, il misterioso titolo horror per PS5, non sembra ancora volersi mostrare ufficialmente.

Nel marasma di voci circa il fatto che il gioco fosse in realtà un progetto top-secret di Hideo Kojima, autore di Death Stranding, l’unica certezza è che al momento in cui scriviamo il gioco semplicemente “non esiste”.

Già l’aver bucato il reveal previsto per il 10 agosto scorso ha creato diversi malumori tra i giocatori, figuriamoci il resto.

Del resto, Blue Box non sembra ancora aver fornito una nuova data per il grande annuncio via App su PS5, cosa questa che lascia alquanto perplessi.

In attesa di scoprire finalmente la verità, alcuni utenti della rete hanno scavato nel passato di Blue Box, scoprendo anni di progetti incompleti, in particolare uno.

L’utente di Reddit TicTacPaul (via GamesRadar) ha messo in piedi infatti una sorta di cronologia approssimativa dei vari progetti e annunci di Blue Box Games, facendo spesso affidamento su strumenti come WayBack Machine per visualizzare le pagine Web ormai defunte.

La scoperta più importante potrebbe essere la pagina IndieDB di Rewind: Voices of the Past, che sembra essere il primo gioco di Blue Box.

La stessa pagina è collegata al Kickstarter che, secondo l’ultimo aggiornamento della campagna del 2015, è stato cancellato dopo che un investitore privato si è offerto di finanziare completamente lo sviluppo.

Il Kickstarter è ancora visibile, ma la pagina IndieDB è stata rimossa. Vale la pena notare che il primo capitolo pianificato per Rewind era intitolato proprio Abandoned.

Il Kickstarter di Rewind menzionava un “teaser giocabile” per il prototipo, qualcosa di molto simile a quanto messo in piedi per il nuovo Abandoned su PS5.

Blue Box sembra quindi non essere nuova a questo genere di strategia sebbene, ironia della sorte, la versione archiviata della suddetta pagina IndieDB rileva che il “trailer riproducibile di Rewind è stato ritardato a causa di problemi tecnici“, proprio come accaduto pochi giorni fa con il titolo PlayStation 5.

Il 4 settembre 2015 Blue Box ha dichiarato che Rewind è stato ufficialmente bloccato, tanto che da allora non se ne sa più niente.

Di fatto, la Abandoned Realtime Experience non è quindi una novità per il fantomatico team di sviluppo capeggiato da Hasan Kahraman.

Chissà se ciò basterà a sgonfiare questo mito che si è creato attorno al giorno, considerando anche che in tempi non sospetti anche il giornalista Jason Schreier aveva ammesso di non credere più che dietro il progetto ci fosse la mano di Kojima.

Parlando di giochi “reali”, avete letto che un nuovo horror cosmico è in arrivo da una coppia d’eccezione?

E che un altro titolo ispirato ai classici survival con inquadratura fissa starebbe per arrivare anche su PS5, con tanto di demo?