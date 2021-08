Abandoned: gameplay ancora lontano, ma presto arriverà una novità

Abandoned è tornato sotto i riflettori, anche se non esattamente con una data di presentazione del gameplay come spererebbero i fan.

Il gioco, che è stato erroneamente associato a Hideo Kojima e persino a Metal Gear Solid, ha saltato l’ultimo appuntamento con il reveal.

Una recente intervista del director ha chiarito tutti gli equivoci sorti in passato, provando a dare un nuovo punto d’inizio al titolo.

Una situazione in cui il survival (non horror e non più open world) si è ingarbugliato tra l’ironia dei social.

Da allora, il fondatore di Blue Box Game Studios Hasan Kahraman ha cominciato a spiegare le proprie ragioni, arrivando fino a IGN US.

La presentazione del gioco vero e proprio, non un survival horror in stile Blair Witch come tanti avrebbero sperato, non sembrerebbe però ancora molto lontana, come svelato quest’oggi.

«Stiamo lavorando al reveal del gameplay. Ma adesso non è pronto perché il pubblico lo veda – se mostri la prima impressione del gameplay, questo è il footage più importante», ha motivato così lo stretto riserbo Kahraman.

Quindi quando vedremo finalmente il gameplay di Abandoned in azione?

«Non darò una data specifica perché quello è il primo errore [che abbiamo fatto], stabilendo una deadline molto stretta. Speriamo solo in pochi mesi, davvero, non ci vorrà troppo. Non ci vorrà un trimestre o qualcosa del genere».

Questo non vuol dire che manchino le novità da Blue Box Game Studios.

Il fondatore ha svelato che il gameplay reveal di Abandoned sarà accompagnato dall’uscita di un gioco separato e gratuito, The Haunting.

The Haunting era un gioco precedentemente in cantiere presso lo studio, ma ora passato ad uno sviluppatore esterno e vedrà impegnata Blue Box in qualità soltanto di publisher. L’uscita è in programma per Steam, Xbox e PlayStation.

Inoltre, «stiamo anche lavorando sul portare altri contenuti là fuori» per quanto riguarda l’app Realtime Experience per PS5.

Questo vuol dire che, mentre il gameplay reveal sarà la portata principale, ci saranno altri piccoli spuntini nel mentre.

La speranza è che stavolta fili tutto liscio e non si verifichino i problemi (last minute, agli shader, ha svelato Kahraman) dell’ultima volta.

Del resto, la storia di The Haunting non è di certo un inedito, e ci sono stati dei precedenti molto oscuri nella storia della software house e ora persino editore.

Persino l’accostamento, un po’ (un po’ troppo) ricercato con Kojima, alla fine ha tutto fuorché pagato e speriamo sia ormai argomento del passato.