Abandoned svelato? Abbiamo una brutta notizia per voi

Abandoned, il misterioso titolo horror di Blue Box Game Studios, ha tenuto banco nei forum e sui canali social di tutto il mondo.

Molti giocatori erano infatti assolutamente certi che dietro al progetto si nascondesse niente di meno che Hideo Kojima, autore di Death Stranding.

Altri hanno invece pensato che potesse trattarsi di un nuovo capitolo della saga di Silent Hill, visto che il game director noto come Hasan Karhaman aveva lasciato vari indizi piuttosto interessanti.

Con la data ufficiale del “nuovo” reveal di Abandoned, gli occhi e le orecchie di tutti i giocatori erano puntati alla giornata di oggi.

A quanto pare, alcuni non meglio precisati “problemi tecnici” avrebbero costretto al rinvio della cosiddetta Realtime Experience al prossimo 12 agosto.

Via PlayStation Store è infatti possibile notare la scritta “giovedì“, cosa questa che confermerebbe apparentemente il ritardo del reveal, ancora una volta.

Poco sotto, il tweet di Blue Box che ufficializza l’impossibilità di “avviare” l’App PS5 su cui era previsto un non meglio precisato trailer, causa mancanza di una fantomatica patch.

We will inform you once we resolved the issue.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021