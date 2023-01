In Warzone gli elicotteri stanno esplodendo a caso per nessun motivo

I giocatori di Warzone probabilmente sono abituati a vederne di ogni, ma gli elicotteri esplosivi forse sono troppo anche per loro.

L’amatissimo e giocatissimo battle royale, (lo trovate anche su Amazon) dai fan degli sparatutto, era lecito pensare che potesse arrivare anche su smartphone e tablet.

Alla fine del 2022 la nuova versione di Warzone ha debuttato dopo una lunga attesa, come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa.

E nel frattempo l’originale battle royale è tornato ad accompagnare il suo sequel, per tutti quei giocatori che non ne potevano fare a meno.

Come riporta PC Gamer, i giocatori si stanno imbattendo in un bug curioso che fa esplodere spontaneamente i veicoli.

Un bug che crea non pochi problemi, come potete vedere dal video qui sotto:

Il bug non sembra essere troppo diffuso al momento, ma rimane il fatto che si tratta di un comportamento difficilmente interpretabile come potete vedere.

Altri giocatori della community hanno aggiunto il fatto che un bug simile si era visto in realtà anche nel precedente episodio, confermando un trend a quanto pare per gli elicotteri esplosivi.

Un bug simile infatti, senza esplosione dell’elicottero, era apparso anche nelle primissime ore dopo il lancio:

Call of Duty: Warzone 2 Bug Causes Helicopter to Fly Through Building and Kill Player

A player discovers a bizarre Call of Duty: Warzone 2 bug when a helicopter flies through a building and kills their teammate. pic.twitter.com/iQWEXpOuec

— YOLOBU (@yolobugame) December 22, 2022