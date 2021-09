In God of War Ragnarok ci saranno nemici inediti e nuove valchirie

Quello di God of War Ragnarok è stato uno dei reveal più attesi dell’ultimo PlayStation Showcase dedicato alle piattaforme di Sony.

Insieme alle nuove avventure di Peter Parker e Miles Morales, il nuovo Uomo Ragno di Marvels’ Spider-Man Miles Morales, quello di Santa Monica è stato uno dei giochi più amati dello show.

Anche se, in termini di gradimento su YouTube, God of War Ragnarok non è il primo gioco nella lista dei più attesi dai fan.

Quelli che però stanno piacendo molto alla community sono i personaggi di questa nuova avventura, che Santa Monica Studio ha mostrato per intero con il cast di doppiatori.

Personaggi come comprimari, alleati, antagonisti, ma soprattutto creature mostruose e nemici che Kratos dovrà combattere. E in God of War Ragnarok ce ne saranno anche di nuovi.

Oltre ai personaggi che Santa Monica Studio ha già svelato, molti attori stanno annunciando la loro presenza all’interno del titolo, e quale sarà il loro ruolo come riportato da Gaming Bolt.

Tra questi ci sono ovviamente le valchirie, i temibili nemici già presenti in God of War, alle quali si aggiungeranno due new entry.

Sono Hrist e Gna, interpretate rispettivamente da Erica Lindbeck ed Evanne Elizabeth Friedmann. Sono valchirie nuove, mai apparse finora, che daranno filo da torcere a Kratos ed Atreus.

Tra i nuovi nemici ci saranno anche gli einherjar. Nella mitologia norrena, gli einherjar o einheriar erano gli spiriti dei guerrieri morti valorosamente in battaglia.

Gli einherjar verranno riportati in vita da Odino attraverso il Valhalla, per combattere al suo fianco quando arriverà il Ragnarok.

Sarà interessante combattere questi nuovi avversari con il nuovo combat system, che sarà più vario ed espressivo.

Continua, quindi, il lavoro di esplorazione della mitologia norrena, con l’ultimo capitolo della saga dedicata a questo mondo.

Tra i tanti personaggi inediti c’è anche Tyr, che la community ha già voluto mettere a confronto con un altro personaggio molto amato.