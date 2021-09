God of War Ragnarok, Tyr lancia la sfida a Lady Dimitrescu

God of War Ragnarok si è mostrato finalmente al PlayStation Showcase, e nonostante non sia stata rivelata la data di uscita il titolo sta facendo parlare di sé.

La community è subito impazzita per un dettaglio particolare, l’altezza di un personaggio che ha fatto subito pensare a Lady Dimitrescu di Resident Evil Village.

Il tanto amato personaggio del titolo Capcom, che per via dell’affetto dei fan ci ha fatto pensare di essere di fronte ad un nuovo fenomeno Bowsette.

Anche se, all’epoca, proprio la sezione del gioco nel castello della gigantesca ed elegante signora non si è rivelata proprio uno dei momenti migliori.

Ma cosa c’entra Tyr, Dio della Guerra norreno di cui già abbiamo sentito parlare nel primo God of War, e la vampira di Capcom? L’altezza, ovviamente.

In una sequenza del trailer mostrata ieri durante il PlayStation Showcase, si vede Tyr sovrastare di molte spanne Kratos che, al suo confronto, sembra un ometto molto piccolo.

Attraverso l’account Twitter ufficiale britannico, PlayStation ha chiesto ai fan di provare ad indovinare l’altezza del personaggio. Qualcuno ce l’ha fatta, tentando con 8.5 piedi, l’equivalente di 2.59 metri.

Tyr è un gigante, nella mitologia come in God of War Ragnarok, ed è normale che sia una figura possente. Ma vi ricordate quanto è alta Lady Dimitrescu?

La signora dell’omonimo castello misura 9.6 piedi, l’equivalente di 2.9 metri. Una differenza non eccessiva tra i due, merito dei tacchi forse?

Sarebbe interessante vedere uno scontro tra i due. Tyr chiaramente vincerebbe perché è pur sempre una divinità, ma Lady Dimitrescu se non altro si imporrebbe come presenza all’inizio.

God of War Ragnarok si è mostrato in un lungo trailer di gameplay e storia, e se volete vedere con i vostri occhi la possanza di Tyr vi consigliamo di seguire la nostra notizia.

Anche se l’attesa per il titolo Santa Monica è stata tanta, c’è un altro annuncio che lo ha battuto in maniera importante in quanto a popolarità.

I personaggi del titolo saranno molti, e di questi alcuni anche inediti tra cui Tyr, e andranno a raccontare una nuova parte della mitologia norrena.