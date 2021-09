God of War Ragnarok, ecco Thor e gli altri personaggi visti da vicino

God of War Ragnarok è stato uno degli annunci più attesi del recentissimo PlayStation Showcase che si è svolto ieri sera.

Oltre al teaser dell’anno scorso non si è saputo più niente del titolo di Santa Monica, e ai giocatori non è bastato Assassin’s Creed Valhalla per soddisfare la propria voglia di mito norreno.

Ieri abbiamo potuto assistere ad un lungo trailer che ci ha mostrato tanto gameplay e, finalmente, anche quelli che saranno gli elementi principali della storia.

Il proseguimento dell’avventura di Kratos ed Atreus è molto atteso, ma i giocatori PlayStation hanno preferito a sorpresa un altro degli annunci presentati.

Dal seguito di God of War ci aspettiamo anche tantissimi nuovi personaggi, da amare e odiare, e Santa Monica a quanto pare ci ha accontentato.

Dopo l’accenno nel finale del capitolo precedente, sappiamo già che una delle figure con cui avremo a che fare sarà proprio il possente Thor.

Il quale, come vedremo nelle immagini condivise dallo studio di sviluppo attraverso IGN US, è stato ricostruito con un’estetica molto più fedele all’originale mito norreno, ben lontana dall’immagine rivisitata storicamente dalla Marvel nel suo canone.

Santa Monica Studio revealed a new look at these major characters in God of War: Ragnarok and their performers, including Thor and Angrboða, the mate of Loki and mother of monsters (at least in Norse mythology). #PlayStationShowcase pic.twitter.com/EyPFfblBWK — IGN (@IGN) September 9, 2021

Oltre a quella che sarà l’estetica finale dei personaggi, Santa Monica ha reso noto anche il cast degli attori che interpreteranno i loro ruoli.

Il possente Dio del Tuono sarà interpretato da Ryan Hurst, diventato celebre con il ruolo di Opie nello show Sons of Anarchy. L’aspetto è molto interessante perché è sì massiccio e imponente, ma molto diverso da come di solito si immagina e si rappresenta Thor nelle opere visive.

Un’altra figura interessante è sicuramente Angrboda, interpretata da Laya de Leon Hayes. Nel mito norreno è la compagna di Loki (che, se avete giocato God of War, sapete essere un personaggio molto importante…), e chissà che anche in God of War Ragnarok non arriverà ad avere lo stesso ruolo.

Per il suo aspetto, in particolare il colore della pelle, purtroppo stiamo già assistendo alle solite polemiche sterili in giro per il web. Non potevano mancare, chiaramente.

