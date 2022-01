Il trailer finale del film di Uncharted è il migliore di sempre

Manca ormai davvero poco all’uscita del film di Uncharted nelle sale italiane, il live-action dedicato all’ormai celebre brand PlayStation e Naughty Dog.

I fan sono in trepidante attesa di vedere sul grande schermo le imprese del giovane Nathan Drake, protagonista della saga omonima, interpretato da Tom Holland (lo Spider-Man dell’MCU).

Visto che a breve sarà anche il turno di Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri, (qui trovate la nostra recensione) è innegabile che l’hype stia salendo vertiginosamente.

E se il poster italiano ha confermato la data di uscita del film nei cinema, è ora il turno dell’ultimo ed emozionante trailer del film.

Sony Pictures ha infatti rilasciato un nuovo filmato di Uncharted ricco di scene inedite, il quale ci preparerà alla grande all’arrivo della pellicola nei cinema.

Nel filmato vediamo Nathan destreggiarsi tra alleati e implacabili avversari, tutti intenti a mettere le mani su un tesoro perduto che sembra essere molto più prezioso di quanto si creda.

Poco più in basso, il tweet con il trailer finale del film:

The world's biggest treasure, waiting to be found ️#UnchartedMovie hits theaters February 18. pic.twitter.com/wd0aMk91MV

— PlayStation (@PlayStation) January 27, 2022