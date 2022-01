Uncharted su PS5 conferma una feature che renderà entusiasti i fan PS4

Questo fine settimana sarà ufficialmente disponibile la raccolta di Uncharted su PS5, l’edizione che consentirà di giocare in versione next-gen due grandi capitoli della saga realizzata da Naughty Dog.

Uncharted Raccolta L’eredità dei ladri include infatti la quarta avventura di Nathan Drake e la relativa avventura spin-off L’eredità perduta, riproponendo su PS5 due amate esclusive PS4.

Per celebrare l’imminente lancio, previsto per questo fine settimana, Sony non solo ha svelato un nuovo bellissimo trailer ma ha anche confermato un importante dettaglio che farà felici tutti i possessori delle precedenti versioni.

Uno dei dubbi che aveva assalito maggiormente i giocatori era infatti relativo alla retrocompatibilità con le precedenti versioni, in particolar modo legato a trofei e dati di salvataggio.

Come segnalato da GamingBolt, l’account Twitter di PlayStation UK ha confermato che i fan non dovranno temere di dover ricominciare tutto da capo, dato che le versioni PS5 sono perfettamente compatibili con i dati precedenti.

Questo significa che sarà possibile importare su Uncharted Raccolta L’eredità dei ladri tutti i dati di salvataggio e trofei sbloccati: le versioni remastered sono dunque state programmate in modo tale da non essere considerate come giochi a parte.

PSA: Yes, your Save Data and Trophies can be transferred from Uncharted 4: A Thief's End and Uncharted: The Lost Legacy to Uncharted: Legacy of Thieves Collection. pic.twitter.com/JX8fuFpioc — PlayStation UK (@PlayStationUK) January 24, 2022

Ovviamente Sony ha comunque sottolineato che non sarà obbligatorio eseguire questa procedura: chiunque vorrà rigiocare da capo i giochi della raccolta sarà libero di farlo e la sincronizzazione è solo un’opzione aggiuntiva che viene fornita agli utenti.

Considerando che può capitare spesso di riscontrare problemi di compatibilità tra diverse versioni degli stessi giochi, la notizia sicuramente farà piacere ai fan di lunga data che vorranno conservare tutti i loro progressi.

Ricordiamo inoltre che chiunque possieda i giochi originali su PS4 potrà anche decidere di aggiornare manualmente le proprie versioni alla raccolta rimasterizzata con una piccola spesa extra.

Nel frattempo, i fan stanno anche attendendo con ansia l’arrivo del film di Uncharted: il nuovo poster italiano ha ufficialmente confermato la data d’uscita nelle nostre sale.

Per anticipare l’imminente evento, l’attore Tom Holland ha anche svelato curiosi retroscena sugli stunt che vedremo nel film, raccomandando agli spettatori di «non provare a farlo a casa».