Uncharted, il film raccomanda di “non provare a farlo a casa”

Uncharted è quasi certamente uno dei brand più riconoscibili e iconici tra quelli targati PlayStation, tanto che presto avrà anche un film live-action a lui dedicato.

In attesa di Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri, i fan saranno felici di scoprire ora nuovi dettagli sulla pellicola ormai prossima all’uscita.

Nel film, come visto nel primo trailer rilasciato alcuni giorni fa, Tom Holland (lo Spider-Man dell’MCU) sarà un giovanissimo Nathan Drake alla ricerca di tesori perduti.

Se il poster italiano ha da poco confermato la data di uscita del film nelle sale nostrane, è ora il turno di un interessante video dietro le quinte.

Nel filmato, Holland ha fatto chiarezza sugli stunt che vedremo durante il film, incluso uno sguardo alla tanto chiacchierata scena dell’aereo.

La star ha rivelato che ci sono volute cinque settimane per finire le riprese, tanto che Holland ha eseguito alcune delle sue stesse acrobazie richiesta per la sequenza del cargo (che consisteva nel penzolare in aria, precipitando poi su un tappeto).

«A volte mi trovavo a 30 metri d’altezza attaccato ad una scatola che girava, poi mi aggrappavo finché non mi buttava giù. Era davvero spaventoso. Penso che quel livello di paura renda la scena molto più autentica. È la sequenza d’azione più difficile che abbia mai fatto», ha spiegato Holland.

Poco più in basso, il video:

Sempre si è comunque detto molto orgoglioso di ciò che lui e il resto del team hanno saputo fare, augurandosi di poter lavorare presto anche a un sequel.

Ricordiamo che Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri sarà disponibile a partire dal 28 gennaio 2022 e, su PS5, avrà una serie di feature next-gen molto importanti. Uncharted, il film, arriverà invece nei cinema italiani il 17 febbraio 2022.

Ma non solo: sull’ultima console Sony il pacchetto di giochi avrà un peso decisamente importante e vi consigliamo di liberare un bel po’ di spazio sui vostri hard disk.