Uncharted 5 si farà? Naughty Dog accende la speranza

Con l’uscita di Uncharted Raccolta L’Eredità dei Ladri su PC e PS5 ritorna la solita domanda: Uncharted 5 esisterà mai prima o poi?

Le avventure di Nathan Drake sono tra i titoli più rappresentativi di PlayStation, e il franchise con cui Naughty Dog si è consacrata.ù

Uncharted su PS5 è davvero molto più bello di quanto pensassimo, e l’ultimo trailer della storia ce lo ha dimostrato ampiamente.

Un porting che ha tantissime funzionalità utili, tra cui una feature che renderà contentissimi gli utenti di PlayStation 4.

Il 2022 sarà un anno in cui torneremo a parlare senz’altro di Uncharted, tra la nuova collection uscita per PS5 e PC e il film con Tom Holland in arrivo, ed ovviamente non si può non parlare di Uncharted 5.

Il quarto capitolo della saga è stato un finale, degno e conclusivo, della storia di Nathan Drake e delle sue imprese. Nonostante ciò, i fan hanno sempre desiderato di poter tornare a vestire i suoi panni.

Ci sarà mai un Uncharted 5? Una domanda che è stata fatta dai colleghi di Gamesradar in una lunga intervista a Naughty Dog che, nella figura di Shaun Escayg (veterano dello studio che ha lavorato alla saga), ha risposto.

Ecco come Naughty Dog affronta la questione:

«Possiamo dire con certezza che non si sa mai. Uncharted è un franchise che amiamo, che lo studio ama. È un mondo di cui vogliamo vedere qualcosa di più. Perciò posso dirlo con certezza: mai dire mai.»

Visto il successo procurato dal franchise negli anni, è comprensibile che Naughty Dog non voglia chiudere completamente la porta al ritorno di Uncharted.

Nel frattempo potete godervi il nuovo pacchetto in arrivo nei prossimi giorni, di cui vi abbiamo parlato oggi nella nostra recensione.

In attesa del film con Tom Holland, che ha tutte le possibilità di essere una pregevole trasposizione cinematografica del titolo di Naughty Dog.