Uncharted il Film, il nuovo poster italiano svela la data d’uscita ufficiale

L’attesa per Uncharted il Film sta ufficialmente per finire: l’adattamento cinematografico della popolare saga di Naughty Dog è infatti ormai quasi pronta per l’arrivo sul grande schermo.

Il lungometraggio live action di Uncharted, dopo aver precedentemente ricevuto per il territorio italiano una precedente finestra di lancio fissata a un generico «febbraio», adesso ha finalmente una data d’uscita ufficiale, pronta per essere segnata sul calendario.

Sony Pictures Italia ha infatti deciso di svelarla pubblicandone il nuovo poster ufficiale, diverso da quello già precedentemente svelato, ma che farà venire voglia agli appassionati di andare all’avventura.

Nella nuova immagine promozionale ufficiale, è possibile osservare quelli che saranno tutti i personaggi principali del lungometraggio: di seguito potrete ammirare integralmente il poster italiano.

Come avete potuto notare, il materiale promozionale ha finalmente svelato anche la data d’uscita ufficiale per il territorio italiano: arriverà nelle nostre sale cinematografiche ufficialmente il 17 febbraio 2022.

Significa dunque che rispetto alla release americana sarà necessario pazientare solo una settimana in più, prima di poter rivivere le avventure di Uncharted anche sul grande schermo.

Ricordiamo che Sony sta puntando fortemente su questo adattamento: l’augurio della casa di PlayStation è infatti che l’avventura di Nathan Drake possa diventare il miglior film di sempre ispirato a un videogioco.

Ovviamente sarà necessario pazientare ancora un mese prima di poter scoprire se effettivamente gli autori saranno riusciti nel loro intento: in ogni caso, l’annuncio della data ufficiale significa che ormai tutto è pronto e che gli utenti non dovrebbero più aspettarsi alcun rinvio.

Il film di Uncharted non ha mai nascosto di voler essere fedele al videogioco, nonostante si tratti di un prequel rispetto alle avventure narrate da Naughty Dog: ciò è diventato evidente soprattutto nella scena protagonista dell’ultimo trailer, ripresa fedelmente dal terzo capitolo della saga.

Tom Holland, l’attore che interpreterà Nathan Drake, si è comunque detto molto orgoglioso di ciò che lui e il resto del team hanno saputo fare, augurandosi di poter lavorare presto anche a un sequel.