Il soulslike italiano si mostra con il primo trailer (e con ospiti d’eccezione)

Il genere dei soulslike è sicuramente uno dei più apprezzati di sempre, tanto che vi era parecchia curiosità circa Project Galileo, il nuovo titolo Made in Italy sviluppato da Jyamma Games.

Titoli come Bloodborne o anche il più noto Dark Souls hanno infatti dimostrato che qualsiasi ambientazione si sposa bene con questa tipologia di gioco.

Già lo scorso mese di aprile abbiamo avuto modo di parlare con Giacomo Greco di Jyamma per parlare di questo souls doppia A+ ispirato a classici come Sekiro: Shadows Die Twice.

Greco ci ha spiegato a chiare lettere che l’avventura porterà il giocatore nelle meraviglie del passato del nostro paese, incluse le bellezze culturali, paesaggistiche e architettoniche.

Ora, via comunicato stampa, sono stati rivelati nuovi dettagli su Project Galileo, presentandosi al pubblico del Tokyo Game Show.

Il primo teaser, le key art e le rilevanti collaborazioni con professionisti del calibro di Luca Ward per il doppiaggio e Michele Poggi, aka Sabaku no Maiku, per ricevere feedback sul gameplay da un pioniere del gioco dei videogame.

Le key art e il teaser mettono subito in evidenza la forte italianità del progetto, a partire dalle ambientazioni e dagli indizi sul protagonista.

Il gioco sarà ambientato in una terra di fantasia che rispecchia la Penisola in tutte le sue sfumature e in tutte le sue peculiarità, ma che, al tempo stesso, non intende identificarsi con un solo periodo storico.

L’obiettivo è, infatti, riprodurre un mondo estremamente vario, arricchito con richiami culturali anche di un passato ancestrale, che mantenga tutta la sua credibilità.

Le dinamiche e l’ambientazione del gioco sono state rese il più precise possibili grazie a sette mesi di ricerca e sviluppo. In particolare, le tecniche dei combattimenti sono state studiate dettagliatamente sul Flos Duellatorum, un eccellente manuale italiano di scherma del XV secolo, usato ancora oggi nella scherma storica.

