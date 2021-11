Il publisher di GTA ha cancellato un nuovo gioco costato 53 milioni di dollari

Non sempre gli investimenti multimilionari riescono ad andare a buon fine: se vi servissero delle prove concrete per questa affermazione, basta chiedere a Take-Two, il publisher di GTA.

Stando agli ultimi rapporti emersi online, sembrerebbe proprio che il publisher abbia cancellato un progetto dal valore di ben 53 milioni di dollari, che in molti pensavano essere un possibile nuovo capitolo della serie Mafia.

Dopo il successo ottenuto da Mafia Definitive Edition, ritenuto un assaggio di next-gen dagli esperti, molti fan speravano infatti che il franchise potesse essere rinnovato con un vero e proprio quarto capitolo.

Del resto, con il potere delle mod, grazie alla risoluzione in 8K e ray tracing il titolo diventava visivamente splendido, a tratti meglio di un film.

Come riportato dal giornalista Jason Schreier di Bloomberg (via Game Rant), il misterioso videogioco in produzione fin dal 2017 aveva il nome in codice Volt e sarebbe costato ben 53 milioni di dollari prima di venire improvvisamente cancellato.

Il titolo era in sviluppo presso Hangar 13, autori appunto di Mafia Trilogy: proprio per questo si pensava che avrebbe potuto essere il quarto capitolo della popolare serie: secondo quanto segnalato però da Jason Schreier, i rumor relativi a questo episodio sarebbero da considerare falsi.

Volt sarebbe infatti diventato una vera e propria nuova IP: un progetto al quale Hangar 13 stava puntando molto per dimostrare il proprio valore all’interno della compagnia.

NEWS: Take-Two/2K has canceled a new game from Hangar 13, code-named Volt, which has been in development in various forms since 2017, sources tell Bloomberg. Today's earnings suggest that the project cost $53 million. Not yet clear if there will be layoffs https://t.co/qnJkrIOnKg — Jason Schreier (@jasonschreier) November 3, 2021

Tuttavia, pare che gli sviluppatori siano stati informati della cancellazione del titolo tramite una comunicazione arrivata via e-mail, alla quale però non avevano accesso tutti i dipendenti, che avrebbero appreso la notizia solo in seguito.

Al momento non sono stati resi noti i motivi della cancellazione di questo titolo, anche se è plausibile pensare che, evidentemente, la produzione non stava riuscendo a produrre gli standard qualitativi che Take-Two si aspettava.

Del resto, per decidere di cancellare un progetto dal valore di 53 milioni di dollari, qualcosa deve essere andato decisamente storto: non è chiaro che cosa accadrà in futuro, ma gli sviluppatori si riuniranno nelle prossime ore per discutere di quanto accaduto e dei prossimi piani.

C’è da dire che qualunque sviluppatore avrebbe difficoltà a confrontarsi con il successo di un brand come GTA: il quinto capitolo ha appena battuto un nuovo impressionante record.

Il publisher si sta inoltre preparando all’arrivo di GTA Trilogy The Definitive Edition, la raccolta completa con tre dei capitoli più amati della saga: uno di questi è San Andreas, che riceverà anche un secondo remake.

Naturalmente non può mancare all’appello nemmeno GTA III, il capitolo che secondo molti sviluppatori è da considerare il più importante.