GTA 6 non esce? Nell’attesa GTA V batte il record dei record

GTA V tornerà prossimamente anche nella next-gen, dopo la conferma di Rockstar Games che il suo celebre titolo open world approderà anche su Xbox Series X|S e PS5.

Il quinto episodio del franchise è infatti uno di quei giochi di cui non si è mai spesso di parlare, tanto è grande la sua portata a livello mondiale e la sua importanza a livello videoludico.

Chissà se ora ad incentivare le vendite di GTA V ci hanno pensato anche le ultime novità relative a GTA The Trilogy, annunciato ufficialmente pochi giorni fa.

Vero anche che proprio il recente trailer di Grand Theft Auto Trilogy – The Definitive Edition conterrebbe un indizio su quando verrà annunciato GTA 6.

Ora, come riportato da VentureBeat, GTA V ha da poco toccato un altro incredibile traguardo, che definire epocale è con molta probabilità riduttivo.

Take-Two Interactive ha rivelato durante il suo ultimo rapporto sui guadagni che Grand Theft Auto V ha infatti venduto oltre 155 milioni di unità in tutto il mondo.

Il gioco aveva raggiunto il traguardo dei 150 milioni nel primo trimestre fiscale di Take-Two, lo scorso mese di agosto di quest’anno.

Ciò vuol dire che in appena tre mesi il capolavoro Rockstar è riuscito a portare a casa altre 5 milioni di copie, senza troppi complimenti.

Dato che l’uscita next-gen di GTA V è ancora lontana diversi mesi (inclusa la versione standalone di Grand Theft Auto Online), è incredibile come la “vecchia” edizione sia ancora in grado di travolgere il mercato in questo modo.

Staremo a vedere se entro il prossimo trimestre il quinto GTA sarà in grado di portare a casa altrettante copie, magari anche grazie alla foga dei regali da mettere sotto l’albero per le festività natalizie.

