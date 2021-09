Mafia Definitive Edition, in 8K e ray tracing è meglio di un film di Scorsese

Quando i videogiocatori più capaci si mettono a lavorare sul codice dei videogiochi escono fuori cose incredibili, e Mafia Definitive Edition non poteva sottrarsi a questo trattamento.

Il remake dello storico Mafia, il primo dell’omonima trilogia, è uscito di recente e ci ha dimostrato come il gioco non sia invecchiato per niente, nella sua struttura narrativa.

Per quanto riguarda questa edizione definitiva, il gioco mise a dura prova anche le configurazioni PC più imponenti quando uscì.

Talmente tanto che Digital Foundry definì Mafia Definitive Edition addirittura un assaggio di next-gen, già un anno fa.

Ma a qualcuno non è bastato. No, perché con il fantastico potere delle mod c’è chi ha dato una nuova vita a Mafia Definitive Edition.

Il titolo, che è disponibile anche su PlayStation 4, su PC può fare miracoli in mano ad un modder esperto, arrivando alla risoluzione 8K con ray tracing attivo.

Il lavoro, riportato da Wccftech, è del modder tedesco Digital Dream, che ha fatto diventare il gioco un vero e proprio film.

Nel video qui sotto potete ammirare il grande lavoro svolto:

Era già uno dei migliori giochi, dal punto di vista grafico, tra quelli usciti lo scorso anno, ma ora si superano abbondantemente quei livelli.

Il video fa emergere le potenzialità estreme della mod Beyond all Limits, che è stata utilizzata per potenziare l’effettistica di ray tracing già presente all’interno del gioco. Con un risultato sbalorditivo.

Giusto ieri vi avevamo mostrato un altro titolo, benedetto e potenziato da una mod che porta la risoluzione ad 8K, un videogioco che è stato molto discusso.

Mafia Definitive Edition è stata un’operazione che ha ricevuto anche la benedizione di Daniel Vavra, creatore del gioco originale che ha speso solo lodi per il remake.

Se non avete ancora messo le mani sul titolo, vi consigliamo prima di consultare la nostra esaustiva video recensione.