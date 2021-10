GTA San Andreas, annunciato un secondo remake!

GTA San Andreas tornerà anche in una versione VR tramite Oculus Quest 2, in maniera del tutto simile a quanto visto con il recente Resident Evil 4 VR.

La notizia è del tutto slegata dall’annuncio della GTA Trilogy – The Definitive Edition, ossia una versione riveduta e corretta della trilogia già uscita in passato dedicata ai tre classici senza tempo.

Del resto, già le prime immagini e il trailer ufficiale ci hanno permesso di farci capire di che pasta saranno fatte queste tre riedizioni davvero sorprendenti.

Senza contare che due capitoli singoli della trilogia sbarcheranno sia su Xbox Game Pass che su PlayStation Now, rendendo l’offerta ancora più intrigante

Ora, come reso noto dai colleghi di VGC pochi minuti fa, la versione in realtà virtuale del classico di Rockstar è stata annunciata durante l’evento Connect live di Facebook e sarebbe in sviluppo da «molti anni».

«Ottieni una nuova prospettiva su Los Santos, San Fierro e Las Venturas mentre sperimenti (di nuovo o per la prima volta) uno dei mondi aperti più iconici del gioco», ha reso noto Oculus.

«Si tratta di un progetto il cui sviluppo è iniziato ormai da molti anni, e non vediamo l’ora di mostrarvi di più», ha concluso la compagnia.

Al momento non è stata resa nota alcuna data di uscita relativamente a questa nuova versione del classico GTA San Andreas, né è chiaro se sfrutterà il motore grafico della versione rimasterizzata oppure quello del classico titolo a 128-bit.

Non ci resta quindi che attendere che Rockstar mostri un primo trailer del progetto, il quale promette di essere davvero molto interessante (specie per i possessori del visore Oculus).

La notizia arriva prima dell’uscita di Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, una raccolta di remaster riveduti e corretti di GTA 3, Vice City e San Andreas (il cui prezzo non è propriamente dei più bassi, a dire il vero).

Ma non solo: avete letto anche che Los Santos è stata da poco invasa da orrori di ogni genere grazie all’avvicinarsi della festa di Halloween?

Per concludere, sulle pagine di SpazioGames trovate anche la nostra classifica dei migliori e dei peggiori capitoli della serie di GTA.