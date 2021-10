Il primo trailer del film di Resident Evil vi sconvolgerà

Era nell’aria, ma ora ci siamo: Resident Evil Welcome to Raccoon City si mostra infatti nel primo trailer del nuovo film dedicato al franchise.

Il successo di giochi come Resident Evil Village ha infatti smosso le acque anche per quanto riguarda il cinema, dopo che la serie horror è sparita dai radar ormai da diverso tempo.

Del resto, il regista Johannes Roberts ha più volte ribadito la volontà di dare vita a un film che fosse fedele ai primi due capitoli di Biohazard, oltre che in grado di «farcela fare sotto» dalla paura.

La pellicola, inizialmente prevista per il 3 settembre in USA, è slittata al prossimo mese di novembre, mentre noi italiani siamo ancora in attesa di scoprire quando potremo vedere in sala il film.

Ora, come promesso durante la giornata di ieri, Sony Pictures ha presentato il primo trailer ufficiale in italiano del film, che trovate nel player sottostante.

Il video, della durata di poco meno di due minuti, ci porta nella ben nota città di Raccoon City, presa – ovviamente – d’assalto da orde di morti viventi e creature di vario genere.

Dal filmato è possibile notare come Welcome to Raccoon City strizzi l’occhio a un gran numero di scene prese di peso dai primi due videogiochi della serie: dalla villa alla stazione di polizia, passando anche per alcune inquadrature iconiche (come lo zombie che si gira di scatto).

Poco più in basso, il trailer del film:

Nel cast troviamo Kaya Scodelario come Claire Redfield, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) nei panni di Jill Valentine, Robbie Amell (Upload) in quelli di Chris Redfield e Tom Hopper (The Umbrella Academy) come Albert Wesker.

Ma non solo: in Resident Evil Welcome to Raccoon City sono attesi al varco anche Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) nel ruolo di Leon S. Kennedy e Neal McDonough (Yellowstone) in quello di William Birkin.

