Resident Evil, rinviato il film (“per colpa” di Marvel)

Il 2021, per gli amici anche 2020-2, sta regalando grandi soddisfazioni agli amanti dei rinvii (ammesso che ce ne siano) e non risparmia neppure il film di Resident Evil.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City, il lungometraggio che riavvierà il franchise di Capcom nella sua veste cinematografica, è stato infatti rimandato di alcuni mesi.

Come riporta Variety, Sony Pictures ha stabilito che il lancio del 3 settembre, perlomeno quello nordamericano, non si celebrerà più.

La nuova data di lancio è stata designata per il 24 novembre sempre negli Stati Uniti, mentre per l’Italia – dove la crisi dovuta al COVID-19 è tutt’altro che rientrata e i tempi per la riapertura dei cinema sembrano molto lunghi – non ci sono ancora annunci formali.

Stavolta, però, non c’entrerebbero le preoccupazioni legate all’emergenza sanitaria, che del resto non dovrebbe mutare radicalmente in così poco tempo.

L’aggiustamento sarebbe stato infatti dovuto all’uscita nella stessa data scelta in precedenza di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

La pellicola di Marvel andrebbe a tenere occupata una fascia di pubblico molto vicina a quella di Resident Evil, per cui Sony avrebbe deciso di non entrare in competizione diretta con giganti come Marvel e Disney.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City sarà basato sui primi due capitoli della serie videoludica, risultando molto più fedele a quest’ultima delle opere con Milla Jovovich.

La notizia dovrebbe essere particolarmente apprezzata dai fan, specie dopo l’ultimo film di Monster Hunter che non ha brillato certo per qualità.

Il lungometraggio sarà curato da Johannes Roberts e, per quanto venga definito fedele, avrà dei momenti di approndimento rispetto ai videogiochi, come confermato dall’attore di Albert Wesker.

I piani per la saga horror di Capcom non si limitano certo a questo, però: Resident Evil Village è in uscita a maggio e a quanto pare, non abbiamo scoperto tutti i segreti che ha in serbo per noi.

Chissà che non ne saranno svelati altri nel corso del prossimo showcase, in programma per il mese di aprile sebbene manchi una data esatta.