Resident Evil 4 VR, Capcom rivela la data di uscita (e il nuovo gameplay!)

Mentre l’attesa di qualche novità sul remake diventa struggente, Capcom ci mostra il nuovo gameplay di Resident Evil 4 VR e rivela la data di uscita definitiva.

Il titolo è ovviamente un porting della versione originale di Resident Evil 4, ripensato da capo per poter funzionare con la tecnologia della realtà virtuale.

L’annuncio era arrivato lo scorso aprile, durante lo showcase dedicato ad Oculus, in cui l’azienda svelò per la prima volta questo porting a sorpresa.

Mentre, nel frattempo, è arrivato anche un sequel di Resident Evil 4, sottoforma di serie tv Netflix di cui vi abbiamo parlato qualche tempo fa.

Dopo il reveal originale, Capcom ha diffuso un nuovo trailer di gameplay e svelato quando Resident Evil 4 VR sarà disponibile: 21 ottobre 2021.

Il titolo, che sarà esclusiva Oculus Quest 2, ripropone l’esperienza originale di Resident Evil 4 con tutte le modifiche necessarie del caso.

Come riporta VGC, dopo la pubblicazione del trailer in esclusiva da parte di IGN US, una delle sfide più importanti è stata quella di riadattare completamente il gameplay del gioco originale.

In questa versione gli oggetti potranno essere estratti direttamente, così come le armi, senza dover passare tramite l’inventario. Allo stesso modo tutti gli enigmi, così come gli oggetti da utilizzare, sono stati rivisti per essere completamente interattivi in VR.

Inoltre è stato aggiunto il supporto al teletrasporto e al movimento room-scale, in modo che si possa scegliere a proprio piacimento quale tipo di controlli adottare.

La rimasterizzazione ha riguardato oltre 4.500 texture che sono state ridipinte o hanno avuto un aumento della risoluzione.

Per quanto riguarda invece l’atteso remake, Capcom sembra ogni tanto essere in procinto di pubblicare un annuncio, ma ancora brancoliamo nel buio.

Il quale rappresenta una sfida veramente molto ardua, considerato quanto importante fu il gioco originale, e dovrà coniugare tradizione ed innovazione.

Se siete interessati, invece, a provare Resident Evil 4 VR, potete dare un’occhiata alla nostra recensione della periferica così da farvi un’idea di questo modello di realtà virtuale.