Il nuovo PlayStation Plus non funziona, persi milioni di utenti dal lancio

PlayStation Plus è stato rilanciato completamente da Sony qualche mese fa, con delle nuove proposte che però non sembrano funzionare.

La nuova versione del servizio, a cui vi potete abbonare anche tramite Amazon, ha portato con sé anche delle problematiche relative ai nuovi tier di abbonamento.

Sony ha differenziato molto le offerte di Extra, Premium ed Essential, con dei nuovi cataloghi di giochi gratis ogni mese.

Tra i quali c’è anche la possibilità di poter giocare ai classici della prima generazione di PlayStation, con delle restrizioni però.

Insomma, come sta andando questo nuovo PlayStation Plus? Non molto bene, stando alle prime rilevazioni.

Come riporta Kotaku, infatti, da quando il servizio è stato rilanciato a giugno sono stati persi qualcosa come 2 milioni di abbonati.

Nell’ultimo rapporto finanziario del colosso giapponese è stato mostrato l’andamento del servizio in abbonamento, rivelando 1.9 milioni di abbonati in meno tra luglio e settembre di quest’anno.

Precisamente, gli abbonati sono calati da 47.3 milioni a 45.4 milioni nelle ultime stime. Il CFO di Sony, Hiroki Totoki, ha dichiarato che non c’è stato “un grande slancio”, e non possiamo che essere d’accordo.

Difficile capire quale sia la causa di questo abbandono, ma probabilmente non ha aiutato la divisione dell’abbonamento in tre tier differenti. I quali possono aver generato confusione, e non sono sembrati probabilmente troppo attraenti per i potenziali clienti.

Pur essendo, numeri alla mano, il doppio degli abbonati che può vantare Xbox Game Pass, non sono i numeri che Sony si aspettava soprattutto dopo la grande spesa in termini di promozione per rilanciare PlayStation Plus.

Anche Xbox Game Pass si è ritrovato a dover fare i conti, letteralmente, con una crescita sì costante, ma lontana dagli standard che si era prefissata Microsoft.

Per altre news dal mondo PlayStation, invece, Sony ha presentato il nuovo VR2 con data di uscita e prezzo: ecco i dettagli.