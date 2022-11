PlayStation Plus Premium, un grande classico PS1 starebbe per tornare

Il debutto anche in Italia del nuovo PlayStation Plus Premium ha visto l’ingresso in scena di tutta una serie di grandi classici pronti da giocare (o rigiocare).

Da ora infatti mettere mano a tantissimi classici PS1 da giocare col DualSense (potete acquistarlo in offerta su Amazon), oltre a vari altri giochi appartenenti anche alle altre generazioni PlayStation.

Alcune settimane fa, ad esempio, Syphon Filter 2 è stato inserito tra i nomi dei classici inclusi nella raccolta offerta agli abbonati a PlayStation Plus Premium (lo abbiamo recensito per voi).

Ora, come riportato anche da Gematsu, potrebbe presto essere il turno di un altro grande classico, il terzo capitolo della trilogia dedicata proprio all’agente segreto Gabe Logan.

Il Game Rating and Administration Committee of Korea ha valutato Syphon Filter 3 per PlayStation 5 e PlayStation 4, suggerendo che il titolo entrerà presto a far parte del catalogo dei classici di PlayStation Plus.

Sviluppato da Bend Studio, Syphon Filter 3 è stato lanciato per la prima volta su PlayStation il 6 novembre 2001 in Nord America e il 30 novembre 2001 in Europa.

Syphon Filter e Syphon Filter 2 sono già disponibili come parte del PlayStation Plus Classics Catalog, e sia Syphon Filter Dark Mirror e Syphon Filter Logan’s Shadow sono stati precedentemente classificati in Corea.

Ma non solo: è stata resa nota anche la classificazione di Ghost Trick, il quale potrebbe suggerire una sorta di riedizione di Ghost Trick Phantom Detective.

Il gioco in questione è stato lanciato originariamente per Nintendo DS il 19 giugno 2010 in Giappone, seguito dall’11 gennaio 2011 in Nord America e dal 14 gennaio 2011 in Europa (il 16 dicembre 2010 in Giappone e il 2 febbraio 2012 in tutto il mondo è stato pubblicato su App Store per iOS).

Restando in tema, ricordiamo che è da poco stata aggiunta la possibilità di cambiare regione del gioco, passando così da versioni PAL a NTSC a proprio piacimento,