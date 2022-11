PlayStation Plus Extra e Premium dice addio a 5 giochi gratis a novembre

Mentre siamo ancora in attesa di scoprire quali saranno i prossimi giochi gratis inclusi per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium nel mese di novembre, i fan hanno già fatto una brutta scoperta: tra pochi giorni sarà necessario rinunciare a ben 5 titoli in omaggio.

Dopo aver infatti esplorato attentamente il catalogo di titoli inclusi, la community ha scoperto che ci sono 5 giochi gratis che lasceranno il catalogo a partire dal 15 novembre: tra questi ci sono anche tutti e 3 i capitoli della Mafia Trilogy (la trovate in edizione fisica su Amazon).

Si tratta dunque di nuovi addii a sorpresa, dopo che il servizio in abbonamento ci aveva già anticipato la rimozione di un grande open world di casa Rockstar Games nel 2023: avete dunque meno di due settimane di tempo per recuperare diversi grandi titoli.

Pur non essendo stati comunicati ufficialmente da Sony tramite post ufficiali su un blog o ulteriori comunicazioni, i fan sono riusciti a scoprire queste imminenti rimozioni consultando manualmente ogni singolo gioco gratis, dopo che PlayStation Plus ha deciso di fare marcia indietro e ripristinare le date di rimozione dalle schede dei giochi.

Come segnalato prontamente dai fan su Reddit (via Push Square), i tre giochi appartenenti alla trilogia di Mafia non saranno gli unici a essere rimossi da PlayStation Plus Extra e Premium: di seguito vi riporteremo la lista completa con tutti i giochi che lasceranno il catalogo dal 15 novembre 2022.

Mafia: Definitive Edition

Mafia II: Definitive Edition

Mafia III: Definitive Edition

Ride 4

MXGP 2021 – The Official Motocross Game

Ci sono dunque brutte notizie anche per i fan delle motociclette, dato che anche Ride 4 e MXGP 2021 sembrano avere le ore contate: se consultate le pagine ufficiali di tutti i 5 giochi gratis che vi abbiamo segnalato, noterete che viene segnalata in tutti i casi la data di scadenza imminente.

Con molta probabilità, dal 15 novembre alle ore 11.00 dovrebbero dunque essere disponibili nuovi giochi gratis ancora tutti da svelare: nel frattempo, il nostro consiglio non può che essere quello di provare questi titoli prima che sia troppo tardi.

Se non li avete ancora fatti vostri, non dimenticatevi inoltre di riscattare i giochi gratis di novembre su PS Plus Essential: tra i nuovi omaggi del mese c’è anche l’imperdibile Nioh 2.