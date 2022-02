PlayStation VR 2: specifiche, controller e tutto quello che sappiamo

Sin dall’annuncio di PlayStation VR la curiosità verso questo nuovo dispositivo per la realtà virtuale è stata da subito molto alta. Questo perché, a fronte dell’ottima idea di base, la prima versione di PS VR non ha purtroppo avuto il ritorno sperato, sia perché ai tempi la tecnologia non era sicuramente esplosa a livello mondiale come molti speravano, sia perché alcuni problemi legati alla bassa risoluzione e ai controlli non propriamente perfetti (anche per via dell’utilizzo dei due Move) resero il primo approccio alla VR di Sony solo buono, sia perché mancavano – e mancano – giochi davvero incisivi in grado di mettere in mostra le potenzialità di una tecnologia che ha dalla sua ancora tantissimo da dire e da offrire.

A quanto pare, PlayStation VR 2 ha tutta l’intenzione di correggere il tiro, avvicinandosi alla qualità di Oculus Quest e soprattutto il “successore” Oculus Quest 2, due device che in breve tempo sono riusciti a traghettare questa tecnologia verso nuove e insperate vette di eccellenza.

In meno di 5 anni PS VR ha comunque fatto registrare circa 5 milioni di unità vendute, un traguardo che ha sicuramente convinto Sony a dare a PlayStation VR un successore degno di nota, non più antiquato dal punto di vista tecnico che da quello della versatilità vera e propria.

Questo perché, specie dopo l’uscita di PlayStation 5, gli appassionati di VR hanno senza dubbio immaginato come potrebbe essere la realtà virtuale su console next-gen, specie dopo aver dimostrato che su PC i grandi progetti possono funzionare e anche molto bene: basti pensare agli ottimi Half-Life Alyx, capitolo interamente in VR dedicato alla storica saga di sparatutto in soggettiva targata Valve, o all’altrettanto sorprendente Resident Evil 4 VR, versione del tutto inedita del classico survival horror di Capcom.

Nonostante sia possibile utilizzare PlayStation VR con i giochi PS4 supportati da PS5, PlayStation VR 2 darà il la alla nuova generazione di titoli per la realtà virtuale, e considerando che sono già tante le informazioni in nostro possesso, possiamo già farci un’idea più o meno precisa di cosa ci aspetta.

Cos’è PS VR 2?

Da ciò che è stato reso noto sino a questo momento, PS VR 2 ha tutta l’intenzione di giocare in un altro campionato rispetto al suo predecessore: ufficializzato al mondo all’inizio del 2022 in un post sul PlayStation Blog a cura dal vicepresidente senior della pianificazione e gestione della piattaforma di Sony Interactive Entertainment, Hideaki Nishino, quest’ultimo ha da subito lasciato intendere che con PlayStation VR 2 la compagnia ha intenzione di fare le cose per bene, portando la realtà virtuale della compagnia nipponica a uno step successivo.

Senza troppi complimenti, Nishino ha infatti dichiarato che «PlayStation VR 2 porta il gioco in realtà virtuale a un livello completamente nuovo, offrendo un maggiore livello di presenza e consentendo ai giocatori di catapultarsi all’interno dei mondi di gioco come mai prima d’ora». L’idea alla base della nuova esperienza in realtà virtuale targata PlayStation è infatti quella che «indossando il visore e con i controller in mano, i giocatori potranno vivere esperienze ancora più intense come mai prima d’ora, grazie alla creatività degli universi di gioco realizzati dai nostri brillanti sviluppatori e alle più recenti tecnologie integrate nell’hardware».

Il primo visore targato Sony, uscito nell’ormai lontano 2016 per PlayStation 4, al di fuori di alcuni aggiornamenti legati alla risoluzione e al frame rate, ha sempre conservato le medesime funzionalità per tutto il suo arco vitale, utilizzando di fatto alcuni sensori di luce (letti da una PlayStation Camera posta sul TV o sul monitor del giocatore), un’auricolare e i controller Move.

Di convesso, PS VR 2 – sfruttando le innovazioni tecniche e non offerte da PS5 – si pone l’obiettivo di aggiunge una vera esperienza VR di nuova generazione grazie anche e soprattutto a un’elevata fedeltà visiva, incluse nuove funzionalità sensoriali e un rilevamento ottimizzato, oltre a una configurazione a cavo singolo più snella ed efficace.

Quali sono le specifiche tecniche di PS VR 2?

Il nuovo visore per la realtà virtuale di Sony ha come obiettivo quello di offrire un’esperienza visiva ad alta fedeltà grazie anche e soprattutto all’utilizzo dei 4K HDR, campo visivo di 110 gradi e rendering foveated. Il display OLED permetterà ai giocatori di ammirare una risoluzione dello schermo di 2000×2040 per occhio, oltre a una frequenza fotogrammi impostata su 90/120 Hz.

Da non sottovalutare neppure il rilevamento del controller basato sul visore, visto che grazie ad esso PlayStation VR 2 sarà in grado di rilevare il giocatore e il controller attraverso le telecamere integrate nel visore stesso: i vari movimenti così come la direzione dello sguardo saranno quindi catturati automaticamente dal gioco senza l’ausilio di una camera esterna, come invece accadeva per il primo PS VR.

Inoltre, il feedback del visore è una nuova funzione sensoriale atta ad aumentare le sensazioni dell’azione di un determinato gioco: grazie a un singolo motore integrato con vibrazioni che aggiungono un singolare elemento tattile, questo permetterà di immergere ancora di più i giocatori in una determinata esperienza di gioco, sia quella di captare oggetti che passano accanto a noi, oppure percepire la frequenza cardiaca accelerata.

La tecnologia Tempest 3D AudioTech di PlayStation 5 darà inoltre modo ai suoni dell’ambiente di un gioco di aumentare esponenzialmente, facendo così accrescere anche il coinvolgimento dell’utente.

Tra le feature al momento ancora non confermate ve n’è una che fa sicuramente sognare: alcune settimane fa Sony ha infatti registrato un brevetto che consentirebbe di trasformare oggetti realmente esistenti in elementi virtuali, portando dunque il mondo reale dentro i videogiochi. L’idea sarebbe quella di poter scansionare qualunque oggetto ed elemento per ricrearlo poi virtualmente all’interno di un determinato titolo per PS VR 2.

Questa tecnologia, se confermata, darebbe modo di interagire con tutti gli oggetti attorno a noi (tanto che non sembrerebbero esserci limiti riguardanti le dimensioni), usandoli nei modi più disparati. Inutile dire che ciò renderebbe pressoché infinita la varietà di situazioni ludiche, sebbene il tutto andrà in ogni caso messo nero su bianco per capirne le reali potenzialità.

Come funziona il sistema di controllo di PS VR 2?

Le funzionalità sensoriali giocheranno quindi un ruolo chiave all’interno dell’esperienza del nuovo visore, grazie anche alla presenza di PS VR 2 Sense, i nuovi controller per la realtà virtuale che “fonderanno” sia la funzione di rilevamento dello sguardo che il feedback del visore, il tutto accorpando anche l’audio 3D per creare una sensazione di immersione ancora più forte rispetto al passato.

Il design del controller VR di nuova generazione richiama una forma sferica per consentire un’impugnatura più naturale oltre a un maggior grado di libertà durante le varie sessioni di gioco, apparendo in qualche modo simili agli Oculus Touch. Il movimento delle mani del giocatore è ora molto più libero, cosa questa che garantirà agli sviluppatori la possibilità di dare vita ad esperienze di gioco ancora più particolari.

Prima di dare vita alla sua versione finale, Sony Interactive avrebbe effettuato un gran numero di test (con giocatori caratterizzati da un’ampia varietà di dimensioni delle mani), il tutto al fine di offrire un’ergonomia ideale e sicuramente bilanciata. Ogni PS VR 2 Sense, sia destro che sinistro, sarà ovviamente dotato di grilletti adattivi, proprio come avviene con il controller DualSense e la tipica tensione che si prova premendo i tasti L2 o R2. «Mentre attraversi un impervio deserto roccioso o sferri colpi in combattimenti corpo a corpo, sentirai la differenza, la straordinaria esperienza audio e visiva, fondamentale per la VR, sarà amplificata», si legge nella descrizione ufficiale.

Inoltre, il rilevamento tattile del controller sarà in grado di rilevare le dita senza esercitare alcuna pressione nelle aree in cui si decide di posizionare il pollice, l’indice o le dita della mano, visto e considerato che il PS VR 2 Sense viene rilevato dal nuovo visore VR attraverso un anello presente nella parte inferiore del controller, . Da sottolineare che entrambi i controller, sia quello di destra che quello di sinistra, avranno una levetta analogica, oltre ai classici tasti triangolo, quadrato, croce, cerchio, oltre a L1 e R1 utili a raccogliere oggetti nel gioco. Chiudono il quadro il tasto Crea e quello relativo alle opzioni.

Quali giochi saranno compatibili per PS VR 2?

Al momento, l’unico titolo originale ad essere stato annunciato esplicitamente per PlayStation VR 2 è Horizon Call of the Mountain di Guerrilla Games e Firesprite, compagnia da poco acquistata da Sony e specializzata proprio in tecnologia per la realtà virtuale. Creato appositamente per PS VR 2, si tratta di fatto di uno spin-off delle avventure di Aloy, protagonista di Horizon Zero Dawn e del sequel Horizon Forbidden West, quest’ultimo previsto sia su console PS4 che su PS5.

L’ex senior designer di Forbidden West, Chris James, è convinto che Horizon Call of the Mountain cambierà il concetto di Tripla A sui dispositivi di realtà virtuale, proseguendo quindi la strada battuta da un altro pezzo da novanta come Half-Life Alyx. Il gioco racconterà una storia del tutto originale e inquadrata dalla prospettiva di un personaggio inedito e il tutto sarà costruito appositamente per sfruttare le potenzialità del nuovo visore VR, consentendo ai giocatori di entrare nel mondo post-apocalittico di Horizon in maniera ancora più immersiva.

Nonostante al momento in cui scriviamo non siano stati svelati dettagli sulla finestra di lancio di Horizon Call of the Mountain, è molto probabile che possa uscire proprio in concomitanza dell’arrivo nei negozi di PS VR 2.

This is been in the works for a while. I didn’t work on it, but I promise you this will change what AAA means for VR. It’s amazing. https://t.co/nzXcWLHDoP — chris.james (@cignet) January 5, 2022

E poi? Secondo un rumor, sembrerebbe che anche uno dei più grandi giochi per VR (se non il più grande) potrebbe arrivare anche sul nuovo visore per la realtà virtuale di Sony. Il sempre affidabile Benji-Sales ha infatti reso noto che Half Life Alyx potrebbe approdare su PS VR 2, affermando che questa possibilità sia in realtà molto più concreta di quanto si creda.

È stato però l’insider Shpeshal_Nick ad afferma di essere a conoscenza di un qualche tipo di accordo tra Valve e Sony per portare Alyx su PlayStation VR 2. Nonostante al momento non vi sia nulla di ufficiale, se l’indiscrezione venisse confermata si tratterebbe senza dubbio di una cartuccia davvero molto importante (per non dire fondamentale) per il visore PS5.

Quando esce e quanto costa PlayStation VR 2?

PlayStation VR 2, meglio dirlo subito, potrebbe non vedere la luce troppo presto, visto che l’uscita del nuovo visore Sony dovrebbe avvenire entro il 2022. Non esiste infatti al momento una data ufficiale da segnare in rosso sul calendario, sebbene è molto probabile che la fine dell’anno in corso sia la finestra di lancio garantita per quanto riguarda PS VR 2.

Lo stesso Nishino ha confermato sul PlayStation Blog che gli sviluppatori stanno lavorando da tempo a nuovi progetti legati alla creazione di nuovi mondi da esplorare in realtà virtuale, oltre al fatto che anche Bloomberg ha lasciato intendere che il nuovo visore potrebbe vedere la luce nel periodo delle vacanze natalizie del 2022.

Purtroppo, anche per quanto riguarda il costo al momento non sono stati resi noti prezzi e disponibilità: considerando che il primo PlayStation VR uscì in Italia nel 2016 al prezzo consigliato di 399 euro (mentre ora è disponibile a soli 225,00 euro) e che nel 2022 un visore di ottima qualità come Oculus Quest 2 viene offerto a circa da 349 euro per la sua versione a 128 GB, PlayStation VR 2 potrebbe di fatto essere proposto a prezzi pressoché simili. Vero anche che al momento si tratta solo di un’ipotesi, visto che solo quando Sony deciderà di rilasciare prezzo e data ufficiali potremo in questo modo fare anche i conti con le finanze a nostra disposizione.

Per chi proprio non riesce a fare a meno della realtà virtuale su console PlayStation, al momento è in ogni caso possibile utilizzare il PS VR con i giochi PS4 supportati da PS5, sebbene ogni esperienza sia comunque vincolata dalle caratteristiche base del primo visore (con tutti i limiti del caso): da DOOM 3 Edizione VR, passando per Star Wars Squadrons, Blood & Truth, Astro Bot Rescue Mission, Fracked e moltissimi altri ancora.

Purtroppo al momento non sono state svelate né un’immagine ufficiale del visore, né è stato reso noto se i giochi disponibili per il primo PlayStation VR saranno in ogni caso retrocompatibili: la speranza è che PlayStation decida di rilasciare nuove informazioni al più presto.