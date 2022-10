Xbox Game Pass, ci sono brutte notizie per Microsoft

La proposta di giochi gratis che invaderanno nelle prossime settimane il catalogo di Xbox Game Pass è cospicua, sebbene ora è il turno di una notizia non propriamente felice.

Gli utenti del servizio in abbonamento (che trovate in sconto su Amazon) avranno un fine anno molto interessante, ricco di giochi di qualità da scaricare senza costi.

Il giornalista Jeff Grubb ha del resto anticipato i piani di Xbox Game Pass per il 2023, lasciando intendere che il meglio deve ancora venire,

Ora, però, dopo che Phil Spencer ha lasciato intendere che i prezzi saliranno prossimamente, pare chiaro anche che Microsoft con Xbox Game Pass non ha ancora raggiunto gli obiettivi di crescita.

Come riportato anche da Wccftech, la Casa di Redmond avrebbe infatti mancato il suo obiettivo di crescita per Xbox Game Pass per il secondo anno consecutivo.

Microsoft ha infatti da poco condiviso i suoi ultimi risultati finanziari, tra cui viene segnalata una crescita dei ricavi hardware del 13% e gli abbonamenti PC Game Pass in aumento del 159% anno dopo anno.

Nonostante il numero altisonante, ciò non sarebbe ancora sufficiente per raggiungere gli obiettivi prefissati dal colosso americano, secondo una nuova dichiarazione finanziaria.

Microsoft avrebbe infatti puntato a un tasso di crescita del 73% per Game Pass per il suo anno fiscale terminato il 30 giugno 2022, generando invece solo una crescita del 28%.

Con un obiettivo di crescita del 48% per l’anno fiscale precedente, la Casa di Redmond è riuscita a raggiungere solo il 38%. Phil Spencer aveva in ogni caso segnalato che Game Pass sta finalmente generando profitti, nonostante la crescita sia in calo.

Microsoft ha anche svelato da poco gli effettivi guadagni di Game Pass, con il solo servizio in abbonamento che ha permesso alla casa di Redmond di incassare svariati miliardi di dollari in appena un anno.

Restando in tema, in attesa di scoprire ufficialmente tutti i giochi gratis in arrivo per il mese di novembre su Xbox Game Pass, un’esclusiva console ha appena confermato a sorpresa la sua data di lancio.