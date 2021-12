Il logo di Elden Ring nasconde un segreto che potrebbe esservi sfuggito

Elden Ring è senza ombra di dubbio uno dei giochi più attesi tra quelli in uscita nei primi mesi del prossimo anno, sebbene il nuovo soulslike di FromSoftware ha già iniziato a far discutere animatamente i fan.

Quello che a conti fatti sarà l’erede della saga di Dark Souls si è mostrato di recente anche ai The Game Awards 2021, con un trailer della storia dall’alto tasso cinematografico.

E se la narrazione del gioco sembra essere già a livelli discretamente alti, alcuni nuovi segreti sarebbero già emersi a poche settimane dall’uscita del gioco.

Del resto, se servisse una prova di quanto il titolo sembri valido, basterebbe sottolineare che ha già vinto 8 premi senza nemmeno essere uscito.

Stando a quanto emerso su Reddit, sembra infatti che il logo ufficiale del gioco nasconda un segreto celato piuttosto bene (anche se abbastanza palese), ora venuto a galla grazie all’occhio attento degli appassionati.

A quanto pare, l’ormai classico logo di Elden Ring visto al contrario è sospettosamente simile all’Albero della Vita divenuto un vero e proprio simbolo del gioco, formato da degli anelli.

Sicuramente, si tratta di una coincidenza piuttosto sospetta, tanto che l’immagine rovesciata – visionabile poco sotto – non lascia troppo spazio all’immaginazione.

L’Albero della Vita presente nel gioco, seppur chiaramente ispirato dalla mitologia nordica e da altri miti affini, visivamente appare molto simile anche a un albero astrale presente nel mondo di Berserk.

Per rimanere in tema, gli sviluppatori hanno deciso di premiare la fedeltà dei fan con una nuova immagine ufficiale (o meglio, un poster), che non può essere definita in alcun modo se non epica.

Ma non solo: parlando del livello dei dettaglio del gioco, un video che illustra le differenze delle impronte sulla sabbia lascia ben poco spazio all’immaginazione.

Infine, alcune settimane fa su SpazioGames vi abbiamo proposto anche la nostra classifica dei migliori giochi appartenenti al genere dei soulslike.